Регионы погружаются в долги

Регионы погружаются в долгиРефинансировать дешевые бюджетные кредиты им придется дорогими коммерческими
У российских регионов в этом году может сильно вырасти объем краткосрочных долгов, что отрицательно скажется на их кредитоспособности, предупредило Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА). Дефициты региональных бюджетов, возникшие в 2020 г. в результате сильного прироста расходов бюджетов на здравоохранение и социальную политику, пришлось частично финансировать за счет наращивания долга – он вырос на 18% почти до 2,5 трлн руб. впервые с 2016 г., отмечается в докладе АКРА.
И хотя краткосрочные бюджетные кредиты были своевременной мерой и помогли субъектам сократить расходы на обслуживание госдолга, в июле 2021 г. эти средства предстоит вернуть, что под силу немногим. Поэтому субъекты Федерации по-прежнему испытывают потребность в рефинансировании долгов, причем рефинансировать дешевые бюджетные кредиты придется дорогими коммерческими – в правительстве подготовлен проект постановления, согласно которому получение нового бюджетного кредита от Федерального казначейства будет возможным только после погашения бюджетного кредита, полученного в 2020 г.
«Вновь прибегнув к банковским кредитам, регионы рискуют на год зафиксировать высокую долю краткосрочного долга, учитывая нежелание банков предоставлять долгосрочные кредиты по низкой ставке. В результате высокая доля краткосрочного долга негативно скажется на кредитном качестве субъектов Федерации», – предупреждают эксперты АКРА.