Регионы погружаются в долги

У российских регионов в этом году может сильно вырасти объем краткосрочных долгов, что отрицательно скажется на их кредитоспособности, предупредило Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА). Дефициты региональных бюджетов, возникшие в 2020 г. в результате сильного прироста расходов бюджетов на здравоохранение и социальную политику, пришлось частично финансировать за счет наращивания долга – он вырос на 18% почти до 2,5 трлн руб. впервые с 2016 г., отмечается в докладе АКРА.