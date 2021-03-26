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Регионы погружаются в долги

Рефинансировать дешевые бюджетные кредиты им придется дорогими коммерческими
Екатерина Шохина
Евгений Разумный / Ведомости

У российских регионов в этом году может сильно вырасти объем краткосрочных долгов, что отрицательно скажется на их кредитоспособности, предупредило Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА). Дефициты региональных бюджетов, возникшие в 2020 г. в результате сильного прироста расходов бюджетов на здравоохранение и социальную политику, пришлось частично финансировать за счет наращивания долга – он вырос на 18% почти до 2,5 трлн руб. впервые с 2016 г., отмечается в докладе АКРА.

И хотя краткосрочные бюджетные кредиты были своевременной мерой и помогли субъектам сократить расходы на обслуживание госдолга, в июле 2021 г. эти средства предстоит вернуть, что под силу немногим. Поэтому субъекты Федерации по-прежнему испытывают потребность в рефинансировании долгов, причем рефинансировать дешевые бюджетные кредиты придется дорогими коммерческими – в правительстве подготовлен проект постановления, согласно которому получение нового бюджетного кредита от Федерального казначейства будет возможным только после погашения бюджетного кредита, полученного в 2020 г.

«Вновь прибегнув к банковским кредитам, регионы рискуют на год зафиксировать высокую долю краткосрочного долга, учитывая нежелание банков предоставлять долгосрочные кредиты по низкой ставке. В результате высокая доля краткосрочного долга негативно скажется на кредитном качестве субъектов Федерации», – предупреждают эксперты АКРА.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных