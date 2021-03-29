Получить вычет за обучение, лечение и покупку лекарств можно автоматически

«ФНС прорабатываются концепция и возможные технологические решения для упрощения порядка получения социальных налоговых вычетов, в частности на приобретение лекарственных средств, а также по расходам на лечение и обучение, предусмотренных подпунктами 2 и 3 ст. 219 Налогового кодекса Российской Федерации, – сообщалось в письме ФНС от 2 марта 2021 г. № БС-19-11/137 «О совершенствовании порядка предоставления социальных налоговых вычетов по НДФЛ».