Получить вычет за обучение, лечение и покупку лекарств можно автоматически

Получить вычет за обучение, лечение и покупку лекарств можно автоматическиНо для этого необходимо самостоятельно загружать чеки в специальный сервис ФНС
Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ сможет видеть только те чеки россиян, которые они загрузят в специальный сервис, объяснил глава службы Даниил Егоров, выступая на телеканале «Россия 24».
В феврале ФНС сообщила, что планирует упростить получение социального налогового вычета за лечение, обучение и покупку лекарств: согласившись на обработку данных из системы банковских платежей, чеков ККТ, сведений о маркировке лекарств и о действующих лицензиях медицинских и образовательных учреждений, налогоплательщик будет получать вычеты автоматически, без необходимости доказывать факты получения товаров и услуг.
«ФНС прорабатываются концепция и возможные технологические решения для упрощения порядка получения социальных налоговых вычетов, в частности на приобретение лекарственных средств, а также по расходам на лечение и обучение, предусмотренных подпунктами 2 и 3 ст. 219 Налогового кодекса Российской Федерации, – сообщалось в письме ФНС от 2 марта 2021 г. № БС-19-11/137 «О совершенствовании порядка предоставления социальных налоговых вычетов по НДФЛ».
В качестве источника данных для предоставления вычетов ФНС России изучает возможность использования (с согласия налогоплательщика) информации системы банковских платежей, информации из чеков ККТ <...> а также возможность автоматизированного получения иных сведений внешних источников, предоставляющих налогоплательщикам платные услуги (медицинских и образовательных учреждений), необходимых для получения вычета».