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Получить вычет за обучение, лечение и покупку лекарств можно автоматически

Но для этого необходимо самостоятельно загружать чеки в специальный сервис ФНС
Любовь Маврина
Налоговая служба видит все чеки, но не знает имен покупателей, объяснил глава ФНС Даниил Егоров /Максим Стулов / Ведомости

Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ сможет видеть только те чеки россиян, которые они загрузят в специальный сервис, объяснил глава службы Даниил Егоров, выступая на телеканале «Россия 24».

В феврале ФНС сообщила, что планирует упростить получение социального налогового вычета за лечение, обучение и покупку лекарств: согласившись на обработку данных из системы банковских платежей, чеков ККТ, сведений о маркировке лекарств и о действующих лицензиях медицинских и образовательных учреждений, налогоплательщик будет получать вычеты автоматически, без необходимости доказывать факты получения товаров и услуг.

«ФНС прорабатываются концепция и возможные технологические решения для упрощения порядка получения социальных налоговых вычетов, в частности на приобретение лекарственных средств, а также по расходам на лечение и обучение, предусмотренных подпунктами 2 и 3 ст. 219 Налогового кодекса Российской Федерации, – сообщалось в письме ФНС от 2 марта 2021 г. № БС-19-11/137 «О совершенствовании порядка предоставления социальных налоговых вычетов по НДФЛ».

В качестве источника данных для предоставления вычетов ФНС России изучает возможность использования (с согласия налогоплательщика) информации системы банковских платежей, информации из чеков ККТ <...> а также возможность автоматизированного получения иных сведений внешних источников, предоставляющих налогоплательщикам платные услуги (медицинских и образовательных учреждений), необходимых для получения вычета».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных