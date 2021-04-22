В России начался инвестиционный бум

Специалисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) зафиксировали резкую активизацию инвестиционной активности в России в марте. Импорт машин и оборудования побил рекорды последних лет, увеличившись на 22%, выпуск инвестиционных товаров (машин, оборудования и стройматериалов) – на 18% в марте, сообщил руководитель направления реального сектора ЦМАКП Владимир Сальников. Индекс инвестиционной активности, отражающий объем предложения инвестиционных товаров в экономике, в прошлом месяце увеличился на 5,1% после роста на 2,2% в феврале и на 0,3% в январе. Всего же за I квартал инвестиционный индекс подрос на 2,5% по сравнению с I кварталом прошлого года.