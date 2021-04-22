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В России начался инвестиционный бум

В марте индекс инвестиционной активности превысил докризисный уровень
Екатерина Шохина
Импорт машин и оборудования побил рекорды последних лет /Евгений Разумный / Ведомости

Специалисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) зафиксировали резкую активизацию инвестиционной активности в России в марте. Импорт машин и оборудования побил рекорды последних лет, увеличившись на 22%, выпуск инвестиционных товаров (машин, оборудования и стройматериалов) – на 18% в марте, сообщил руководитель направления реального сектора ЦМАКП Владимир Сальников. Индекс инвестиционной активности, отражающий объем предложения инвестиционных товаров в экономике, в прошлом месяце увеличился на 5,1% после роста на 2,2% в феврале и на 0,3% в январе. Всего же за I квартал инвестиционный индекс подрос на 2,5% по сравнению с I кварталом прошлого года.

Отчасти высокий мартовский показатель связан с эффектом низкой базы прошлого года: импорт из Китая был приостановлен, что резко снизило общий показатель поставок машин и оборудования из-за рубежа. «Если сравнивать мартовский инвестиционный индекс с индексом 2019 г., то общий рост будет чуть более 2%. Но и это очень неплохо, учитывая, что перед кризисом показатель был ниже», – поясняет экономист.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных