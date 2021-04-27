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Счетная палата: средняя зарплата в Корпорации МСП – 380 000 рублей в месяц

При этом за пять лет работы ее поддержку получил лишь 1% малых и средних предприятий
Александра Кошкина
Владимир Астапкович / РИА Новости

Накануне обсуждения Стратегии развития Корпорации МСП до 2025 г., которое пройдет сегодня, Счетная палата (СП) поделилась результатами проверки этого института развития. Главный вывод аудиторов СП печален: Корпорация МСП не смогла оказать существенного влияния на развитие малого и среднего бизнеса в России.

С начала 2015 г. по 1 июля 2020 г. поддержку Национальной гарантийной системы (НГС), которую координирует корпорация, получило около 34 000 малых и средних предприятий, т. е. лишь 1% от их количества в стране. Корпорация также провалила выполнение одного из основных показателей Стратегии развития МСП до 2030 г. – роста доли кредитов субъектам МСП в общем кредитном портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. По факту этот показатель снижается из года в год.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных