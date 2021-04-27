Счетная палата: средняя зарплата в Корпорации МСП – 380 000 рублей в месяц

С начала 2015 г. по 1 июля 2020 г. поддержку Национальной гарантийной системы (НГС), которую координирует корпорация, получило около 34 000 малых и средних предприятий, т. е. лишь 1% от их количества в стране. Корпорация также провалила выполнение одного из основных показателей Стратегии развития МСП до 2030 г. – роста доли кредитов субъектам МСП в общем кредитном портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. По факту этот показатель снижается из года в год.