Счетная палата: средняя зарплата в Корпорации МСП – 380 000 рублей в месяц

Счетная палата: средняя зарплата в Корпорации МСП – 380 000 рублей в месяцПри этом за пять лет работы ее поддержку получил лишь 1% малых и средних предприятий
Накануне обсуждения Стратегии развития Корпорации МСП до 2025 г., которое пройдет сегодня, Счетная палата (СП) поделилась результатами проверки этого института развития. Главный вывод аудиторов СП печален: Корпорация МСП не смогла оказать существенного влияния на развитие малого и среднего бизнеса в России.
С начала 2015 г. по 1 июля 2020 г. поддержку Национальной гарантийной системы (НГС), которую координирует корпорация, получило около 34 000 малых и средних предприятий, т. е. лишь 1% от их количества в стране. Корпорация также провалила выполнение одного из основных показателей Стратегии развития МСП до 2030 г. – роста доли кредитов субъектам МСП в общем кредитном портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. По факту этот показатель снижается из года в год.