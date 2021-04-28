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Инфляционные ожидания россиян выросли до четырехлетнего максимума

Граждане готовятся скупать товары длительного пользования, что подтолкнет цены к росту
Екатерина Шохина
Один из факторов, влияющих на настроения потребителей – неравномерный рост цен /Евгений Разумный / Ведомости

Согласно опросу ООО «инФОМ», проводимому по заказу Банка России, россияне ожидают в ближайшие 12 месяцев инфляцию в 11,9% – это максимальный уровень с февраля 2017 г. Всего месяц назад инфляционные ожидания составляли 10,1%. Нынешний уровень почти на 2 п. п. превышает среднегодовое значение инфляционных ожиданий за 2020 г. (9,1%), 2019 г. (9,3%) и 2018 г. (9,3%).

Как указывает Центробанк, повышение «народного прогноза» по инфляции связано с ростом цен на отдельные продукты, а также с ослаблением рубля, произошедшим в конце марта. «В апреле респонденты заметно чаще, чем в  предыдущем месяце, говорили об удорожании бензина и яиц. Ускорение роста цен на эти товары было зафиксировано Росстатом в марте текущего года», – отмечается в сообщении ЦБ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных