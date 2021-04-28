Инфляционные ожидания россиян выросли до четырехлетнего максимума

Инфляционные ожидания россиян выросли до четырехлетнего максимумаГраждане готовятся скупать товары длительного пользования, что подтолкнет цены к росту
Согласно опросу ООО «инФОМ», проводимому по заказу Банка России, россияне ожидают в ближайшие 12 месяцев инфляцию в 11,9% – это максимальный уровень с февраля 2017 г. Всего месяц назад инфляционные ожидания составляли 10,1%. Нынешний уровень почти на 2 п. п. превышает среднегодовое значение инфляционных ожиданий за 2020 г. (9,1%), 2019 г. (9,3%) и 2018 г. (9,3%).
Как указывает Центробанк, повышение «народного прогноза» по инфляции связано с ростом цен на отдельные продукты, а также с ослаблением рубля, произошедшим в конце марта. «В апреле респонденты заметно чаще, чем в предыдущем месяце, говорили об удорожании бензина и яиц. Ускорение роста цен на эти товары было зафиксировано Росстатом в марте текущего года», – отмечается в сообщении ЦБ.