Инфляционные ожидания россиян выросли до четырехлетнего максимума

Как указывает Центробанк, повышение «народного прогноза» по инфляции связано с ростом цен на отдельные продукты, а также с ослаблением рубля, произошедшим в конце марта. «В апреле респонденты заметно чаще, чем в предыдущем месяце, говорили об удорожании бензина и яиц. Ускорение роста цен на эти товары было зафиксировано Росстатом в марте текущего года», – отмечается в сообщении ЦБ.