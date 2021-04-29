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«Честный знак» может открыть возможности для нечестной игры

Система создает условия для манипуляции рынком, считает омбудсмен в сфере торговли
Екатерина Шохина
«Честный знак» – единая национальная система цифровой маркировки и прослеживания товаров /Максим Стулов / Ведомости

В системе «Честный знак» обнаружены предпосылки для недобросовестной конкуренции производителей. Об этом говорится в материалах, подготовленных общественным омбудсменом в сфере торговли Андреем Даниленко к ежегодному докладу уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова президенту России.

Напомним, «Честный знак» – единая национальная система цифровой маркировки и прослеживания товаров: особый цифровой код помогает отличить подделку от оригинала и обеспечивает доступ к сведениям о производителе продукции, сроках хранения, времени и месте производства или продажи и другой информации о товаре. Сведения о каждом перемещении такого цифрового кода хранятся в государственной базе данных. Цель данной системы – борьба с недобросовестными производителями и их некачественной контрафактной продукцией. Однако в аппарате бизнес-омбудсмена считают, что она создает возможности для злоупотреблений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных