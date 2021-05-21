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НПФ впервые за пять лет обогнали ВЭБ по доходности пенсионных накоплений

За I квартал 2021 г. их клиенты получили доходность 4,1% годовых
Екатерина Шохина
НПФ впервые за пять лет обогнали ВЭБ по доходности пенсионных накоплений /Евгений Разумный / Ведомости

Доходность от инвестирования пенсионных накоплений негосударственными пенсионными фондами (НПФ) в I квартале 2021 г. составила 1% или 4,1% годовых, пенсионных резервов – 0,4% или 1,4% годовых, сообщил Банк России. Это лучше результатов, полученных Внешэкономбанком (ВЭБ), управляющим деньгами молчунов: по итогам I квартала доходность по расширенному портфелю ВЭБа составила 3,09% годовых, а по портфелю госбумаг – 3,03%, сообщил ВЭБ. В Банке России отмечают, что НПФ в I квартале показали положительную доходность, даже несмотря на снижение стоимости облигаций: индекс корпоративных долговых бумаг снизился на 0,5% за первые три месяца текущего года.

По данным ЦБ, с 2015 г. частные пенсионные фонды стабильно проигрывали государственной управляющей компании. Причем в портфелях у фондов с худшими результатами доля акций и сделок репо, как правило, была выше, чем у их более успешных конкурентов. «К низкой доходности портфелей таких фондов привели вложения в акции компаний с повышенным риском или неликвидные инструменты», – отмечал ранее ЦБ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных