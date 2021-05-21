НПФ впервые за пять лет обогнали ВЭБ по доходности пенсионных накоплений

Доходность от инвестирования пенсионных накоплений негосударственными пенсионными фондами (НПФ) в I квартале 2021 г. составила 1% или 4,1% годовых, пенсионных резервов – 0,4% или 1,4% годовых, сообщил Банк России. Это лучше результатов, полученных Внешэкономбанком (ВЭБ), управляющим деньгами молчунов: по итогам I квартала доходность по расширенному портфелю ВЭБа составила 3,09% годовых, а по портфелю госбумаг – 3,03%, сообщил ВЭБ. В Банке России отмечают, что НПФ в I квартале показали положительную доходность, даже несмотря на снижение стоимости облигаций: индекс корпоративных долговых бумаг снизился на 0,5% за первые три месяца текущего года.