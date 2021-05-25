Рост цен в апреле замедлился в большинстве регионов РоссииВ апреле произошло замедление инфляции, но удержать этот тренд будет трудно. Непродовольственные товары продолжают дорожать, а сезонной дефляции может не быть
Рост цен в апреле замедлился в большинстве регионов России из-за продовольственной составляющей, на которую в значительной степени влияет высокая база прошлого года, когда наблюдался всплеск спроса и цен на ряд продуктов питания после введения режима самоизоляции (макароны, крупы, мясопродукты, цитрусовые). Об этом сообщил Банк России. Годовые темпы роста цен на непродовольственные товары в апреле продолжили набирать обороты. Причины – в продолжающемся расширении спроса на фоне роста издержек производителей, пояснил регулятор.
По данным Росстата, инфляция в апреле замедлилась до 0,58% с 0,66% в марте, в годовом выражении – с 5,7 до 5,5%. Наибольшее снижение показателя зафиксировано в регионах Северного Кавказа, где традиционно за счет более существенной доли продовольствия в потребительской корзине сильнее проявились общие для всей страны факторы на рынках продовольственных товаров. Меньше всего инфляция замедлилась в регионах Сибири, где влияние общестрановых факторов на динамику продовольственных цен было наименьшим и при этом произошло наиболее заметное ускорение непродовольственной инфляции (в основном из-за роста цен на моторное топливо и легковые автомобили). В сообщении ЦБ также указано, что значительный вклад в ускорение инфляции во многих регионах внесло удорожание железнодорожных билетов из-за эффекта низкой базы прошлого года.
Традиционно в середине года инфляция в России проседает из-за снижения цен на продукцию нового урожая, вызванного ростом предложения товаров из этой категории. Но в нынешних условиях стремительного роста цен на продовольствие есть риск, что сезонной дефляции не будет, считает руководитель направления «Макроэкономический анализ и финансовые рынки» ЦСР Наталья Сафина. Собеседница «Ведомостей» вспоминает, что влияние прошлогоднего скачка валютного курса на динамику цен было достаточно ограниченным из-за слабого состояния потребительского спроса, в результате чего уже в мае 2020 г. началась устойчивая дефляция.
В этом году ожидать подобной ситуации с валютой пока не приходится. Вдобавок можно ожидать сохранения тенденции на восстановление потребительского спроса в ближайшие месяцы, что будет препятствовать устойчивому снижению темпа роста потребительских цен. По данным «СберИндекса», потребительские расходы в номинальном выражении подскочили в апреле на 41,2% в годовом выражении, а расходы в сфере услуг выросли более чем в 2 раза. Хотя такой значительный рост показателя тоже в первую очередь обусловлен низкой базой прошлого года.
«И наконец, в прошлом году урожай зерна в России стал вторым по объему в истории страны, что также внесло свой вклад в снижение динамики продовольственной инфляции, – подчеркивает Сафина. – В текущем году из-за сложных осенне-зимних условий для урожая повторение рекорда не предвидится». Ее тезис подтверждается ожиданиями Минсельхоза: по прогнозам ведомства, урожай зерна в России составит 127,4 млн т против 133,5 млн в прошлом году.
Директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв считает, что некоторое сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию в России все же будет, но многое зависит не только от урожая (Минсельхоз ожидает его на уровне средних значений за последние несколько лет), но и от общемировых показателей, способных влиять на внутрироссийские цены. «С учетом высокой инфляционной динамики дефляции, скорее всего, не будет, но околодефляционные показатели по ИПЦ в августе – сентябре вполне могут быть», – полагает Широв.
Замдиректора Института исследований и экспертизы ВЭБа Олег Засов не считает, что показатели работы АПК сильно повлияют на итоговую инфляцию. По его мнению, если ожидания аналитиков относительно высокого урожая и снижения мировых цен на продовольствие не оправдаются, инфляция к концу года все равно вряд ли сильно ускорится, а скорее не произойдет ее ожидаемого замедления вследствие благоприятного эффекта базы, связанного с резким ускорением роста цен в конце прошлого года. «Основные инфляционные риски будут связаны с динамикой курса рубля», – считает он.
Но в любом случае продолжение роста цен станет дополнительной причиной для ЦБ повысить ключевую ставку, так как регулятор таргетирует инфляцию. Ранее Банк России опубликовал прогноз динамики ключевой ставки, которым дал понять, что ключевая ставка к концу года может вырасти до 6%. «Вместе с тем в случае шоков и резкого ускорения инфляции Банк России уже показывал, что может устанавливать любую ставку, требуемую для удержания роста цен в заданных параметрах», – напоминает Засов.
Засов тоже убежден, что в текущих условиях, когда восстановление экономики сдерживается нехваткой доходов, дальнейшее повышение ключевой ставки и, как результат, увеличение всех процентных ставок в экономике могут сыграть против экономического роста. «И не только потому, что становятся дороже новые кредиты, но и из-за удорожания обслуживания ранее взятых. В частности, в настоящее время 37% всей задолженности бизнеса перед банками – это кредиты с плавающей ставкой», – подчеркивает эксперт.