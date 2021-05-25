Рост цен в апреле замедлился в большинстве регионов России

По данным Росстата, инфляция в апреле замедлилась до 0,58% с 0,66% в марте, в годовом выражении – с 5,7 до 5,5%. Наибольшее снижение показателя зафиксировано в регионах Северного Кавказа, где традиционно за счет более существенной доли продовольствия в потребительской корзине сильнее проявились общие для всей страны факторы на рынках продовольственных товаров. Меньше всего инфляция замедлилась в регионах Сибири, где влияние общестрановых факторов на динамику продовольственных цен было наименьшим и при этом произошло наиболее заметное ускорение непродовольственной инфляции (в основном из-за роста цен на моторное топливо и легковые автомобили). В сообщении ЦБ также указано, что значительный вклад в ускорение инфляции во многих регионах внесло удорожание железнодорожных билетов из-за эффекта низкой базы прошлого года.