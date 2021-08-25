Эксперты оценили перспективы торговых связей с Афганистаном при талибах

Доля Афганистана во внешней торговле России незначительна – он не входит даже в первую сотню торговых партнеров: в 2020 г. он занял 106-е место среди 241 страны, подсчитали «Ведомости» по данным ФТС. Экспорт России в Афганистан в 2020 г. составил $153 млн. Это 0,045% от всего объема продукции, вывезенной из страны. Основные товары – подсолнечное масло ($68 млн), топливо и нефтепродукты ($31 млн), а также лесоматериалы ($25 млн). Импорт России из Афганистана составил всего $3,5 млн (0,002%). Подавляющая часть – это продукты сельского хозяйства: изюм, миндаль, мех ягнят и масличные растения.