Эксперты оценили перспективы торговых связей с Афганистаном при талибах

Эксперты оценили перспективы торговых связей с Афганистаном при талибахУ России появятся как новые возможности взаимодействия с Кабулом, так и новые обязательства в рамках ОДКБ
Доля Афганистана во внешней торговле России незначительна – он не входит даже в первую сотню торговых партнеров: в 2020 г. он занял 106-е место среди 241 страны, подсчитали «Ведомости» по данным ФТС. Экспорт России в Афганистан в 2020 г. составил $153 млн. Это 0,045% от всего объема продукции, вывезенной из страны. Основные товары – подсолнечное масло ($68 млн), топливо и нефтепродукты ($31 млн), а также лесоматериалы ($25 млн). Импорт России из Афганистана составил всего $3,5 млн (0,002%). Подавляющая часть – это продукты сельского хозяйства: изюм, миндаль, мех ягнят и масличные растения.
«Фактически у Афганистана нет никакой официальной легальной экономики», – отмечает декан факультета «Школа политических исследований» Института общественных наук РАНХиГС Сергей Демиденко. Афганская экономика, говорит он, отличается крайней степенью криминализированности и единственной статьей реальных доходов на протяжении всего XXI века являлся опийный мак. Его выращиванием и экспортом занимались как талибы и представители племен, так и официальные власти до своего падения, подчеркивает Демиденко: так как опийный мак дает весьма значительный доход, у властвующих структур пропадает стимул развивать легальную экономику. Попытка США провести в 2005 г. программу «денаркотизации» экономики потерпела крах, заключает эксперт.