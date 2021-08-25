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Эксперты оценили перспективы торговых связей с Афганистаном при талибах

У России появятся как новые возможности взаимодействия с Кабулом, так и новые обязательства в рамках ОДКБ
Антон Козлов
Marat Gurt / Reuters

Доля Афганистана во внешней торговле России незначительна – он не входит даже в первую сотню торговых партнеров: в 2020 г. он занял 106-е место среди 241 страны, подсчитали «Ведомости» по данным ФТС. Экспорт России в Афганистан в 2020 г. составил $153 млн. Это 0,045% от всего объема продукции, вывезенной из страны. Основные товары – подсолнечное масло ($68 млн), топливо и нефтепродукты ($31 млн), а также лесоматериалы ($25 млн). Импорт России из Афганистана составил всего $3,5 млн (0,002%). Подавляющая часть – это продукты сельского хозяйства: изюм, миндаль, мех ягнят и масличные растения.

«Фактически у Афганистана нет никакой официальной легальной экономики», – отмечает декан факультета «Школа политических исследований» Института общественных наук РАНХиГС Сергей Демиденко. Афганская экономика, говорит он, отличается крайней степенью криминализированности и единственной статьей реальных доходов на протяжении всего XXI века являлся опийный мак. Его выращиванием и экспортом занимались как талибы и представители племен, так и официальные власти до своего падения, подчеркивает Демиденко: так как опийный мак дает весьма значительный доход, у властвующих структур пропадает стимул развивать легальную экономику. Попытка США провести в 2005 г. программу «денаркотизации» экономики потерпела крах, заключает эксперт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных