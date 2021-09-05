Налог на доход со сдачи бутылок в переработку могут отменить

«Малообеспеченные люди действительно занимаются сдачей тары за деньги», – отмечает он. Фактически никто не платит НДФЛ с доходов за сдачу бутылок в переработку, и такие операции по определению не могут быть прибыльными. Но формальная норма в законодательстве создает налоговые риски для бизнеса и мешает полномасштабному развертыванию сети фандоматов – аппаратов, которые, как правило, устанавливаются в магазинах и куда можно сдать бутылки в обмен на небольшое вознаграждение, баллы и скидки.