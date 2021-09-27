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Минфин предложил предоставить Кубе кредитные каникулы

Страна перестала обслуживать долг в 2020 году
Дмитрий Гринкевич
Куба столкнулась одновременно с геополитическими и экономическими сложностями, возникшими по не зависящим от местных властей причинам / Alexandre Meneghini / Reuters

Россия планирует предоставить Кубе отсрочку по платежам по межгосударственному кредиту, который республика перестала обслуживать в начале 2020 г., следует из опубликованного Минфином проекта постановления правительства о ратификации двустороннего протокола. Согласно документу, ведомство предлагает предоставить кредитные каникулы на два года с момента просрочки.

В проекте постановления говорится о предпосылках к реструктуризации задолженности республике. В частности, Россия выдала Кубе за период с 2006 по 2019 г. государственных экспортных кредитов на сумму $2,3 млрд. Займы были предоставлены для финансирования проектов в области энергетики, металлургии, транспортной инфраструктуры, а также поставок энергоресурсов в республику для «поддержки жизнеобеспечения кубинской экономики». Но уже с начала 2020 г. Куба фактически прекратила выплаты по предоставленным Россией государственным кредитам, одновременно накапливая просроченные обязательства и перед российскими коммерческими банками, государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ и российскими экспортерами, уточняется в документе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных