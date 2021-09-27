Минфин предложил предоставить Кубе кредитные каникулы

В проекте постановления говорится о предпосылках к реструктуризации задолженности республике. В частности, Россия выдала Кубе за период с 2006 по 2019 г. государственных экспортных кредитов на сумму $2,3 млрд. Займы были предоставлены для финансирования проектов в области энергетики, металлургии, транспортной инфраструктуры, а также поставок энергоресурсов в республику для «поддержки жизнеобеспечения кубинской экономики». Но уже с начала 2020 г. Куба фактически прекратила выплаты по предоставленным Россией государственным кредитам, одновременно накапливая просроченные обязательства и перед российскими коммерческими банками, государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ и российскими экспортерами, уточняется в документе.