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Почему бюджет страны надо перестраивать под новые реалии

В Совфеде указали на инерционность финансового плана страны
Анастасия Бойко
Министр финансов Антон Силуанов традиционно отверг предложения парламента и региональных глав о перераспределении нагрузки между федеральным и региональными бюджетами / Совет Федерации

Министр финансов Антон Силуанов представил основные параметры проекта федерального бюджета на 2022–2024 гг. в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации по видеосвязи – министр ушел на карантин. Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, комментируя представленный документ, объявил о скором исполнении своей давней мечты. Еще несколько лет назад он предлагал повысить планку, при которой сверхдоходы от продажи нефти стерилизуются в резервы, до $45 за баррель. Уже скоро – в 2023 г. – она достигнет этого уровня естественным образом благодаря ежегодной индексации цены отсечения на 2%, отметил Кудрин.

Проект федерального бюджета остается достаточно традиционным – на его «инерционность» даже обратила внимание председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Кудрин также отметил, что финансовый план страны, хотя и готовится на постпандемийный период, отражает возвращение государственных финансов в привычное русло.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных