Почему бюджет страны надо перестраивать под новые реалии

Министр финансов Антон Силуанов представил основные параметры проекта федерального бюджета на 2022–2024 гг. в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации по видеосвязи – министр ушел на карантин. Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, комментируя представленный документ, объявил о скором исполнении своей давней мечты. Еще несколько лет назад он предлагал повысить планку, при которой сверхдоходы от продажи нефти стерилизуются в резервы, до $45 за баррель. Уже скоро – в 2023 г. – она достигнет этого уровня естественным образом благодаря ежегодной индексации цены отсечения на 2%, отметил Кудрин.