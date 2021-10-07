Росстат хочет включить инвестиции на бирже в расчет реальных доходов россиян

Росстат обсуждает корректировку методологии расчета денежных доходов россиян с учетом их инвестиционной активности на фондовом рынке – для этого была создана межведомственная рабочая группа, в которую вошли представители ведомства и Банка России. Как рассказал «Ведомостям» заместитель руководителя Росстата Дмитрий Кенчадзе, статистическая служба планирует включить в расчет денежных доходов населения данные ЦБ о состоянии брокерских счетов физлиц в агрегированном виде. На брокерский счет поступают дивиденды, купоны по ценным бумагам, а также доходы от продажи акций. Но пока средства не выведены с брокерского счета, по методологии Росстата они числятся как сбережения. Они становятся признанными официальной статистикой доходами лишь в момент выхода с фондового рынка, т. е. когда клиент перевел деньги на свой текущий банковский счет.