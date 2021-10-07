Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Экономика Эксклюзивно по подписке

Росстат хочет включить инвестиции на бирже в расчет реальных доходов россиян

Ведомство планирует использовать для этого данные ЦБ о состоянии брокерских счетов
Анастасия Бойко
Если статистика не учитывает движение между счетами, то Росстат недооценивает рост сбережений и, как следствие, денежных доходов / Евгений Разумный и Максим Стулов/ Ведомости

Росстат обсуждает корректировку методологии расчета денежных доходов россиян с учетом их инвестиционной активности на фондовом рынке – для этого была создана межведомственная рабочая группа, в которую вошли представители ведомства и Банка России. Как рассказал «Ведомостям» заместитель руководителя Росстата Дмитрий Кенчадзе, статистическая служба планирует включить в расчет денежных доходов населения данные ЦБ о состоянии брокерских счетов физлиц в агрегированном виде. На брокерский счет поступают дивиденды, купоны по ценным бумагам, а также доходы от продажи акций. Но пока средства не выведены с брокерского счета, по методологии Росстата они числятся как сбережения. Они становятся признанными официальной статистикой доходами лишь в момент выхода с фондового рынка, т. е. когда клиент перевел деньги на свой текущий банковский счет.

«В конце года в рамках эксперимента рассмотрим вопрос о включении этих данных в расчет денежных доходов населения, а затем – по завершении гармонизации с системой национальных счетов – обсудим необходимость внесения соответствующих изменений в методологию», – рассказал Кенчадзе. Ретроспективный пересчет данных о доходах населения за предыдущие периоды возможен только в случае удачного эксперимента и наличия необходимой информации, добавил замглавы Росстата, отвечая на уточняющий вопрос «Ведомостей». Кроме того, решение о корректировке методологии может быть принято только после защиты проекта на научном методологическом совете.

Вы видите 13% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных