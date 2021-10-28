Дожди привели к гибели урожая овощей в Китае

Дожди привели к гибели урожая овощей в КитаеДальнему Востоку приготовиться к росту цен
Цены на овощи значительно выросли в Китае на фоне сильных дождей, затопивших поля в ключевой для китайского овощеводства провинции Шаньдун, сообщает Reuters. Погодные условия стали дополнительным фактором удорожания этого вида продовольствия в КНР наряду с традиционными сезонными колебаниями цен и ростом стоимости топлива на фоне энергетического кризиса, что удорожает транспортные расходы, сообщает агентство.
Так, в центральном шаньдунском центре торговли овощами – уезде Шоугуан – средняя цена на шпинат подскочила с 6,67 юаня за 1 кг в конце сентября до 16,67 юаня за 1 кг ($2,61), следует из данных, опубликованных местными властями. Цены на брокколи, огурцы и капусту выросли более чем в 2 раза.
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