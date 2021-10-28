Дожди привели к гибели урожая овощей в Китае

Так, в центральном шаньдунском центре торговли овощами – уезде Шоугуан – средняя цена на шпинат подскочила с 6,67 юаня за 1 кг в конце сентября до 16,67 юаня за 1 кг ($2,61), следует из данных, опубликованных местными властями. Цены на брокколи, огурцы и капусту выросли более чем в 2 раза.