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Дожди привели к гибели урожая овощей в Китае

Дальнему Востоку приготовиться к росту цен
Илья Лакстыгал Глеб Мишутин
Вид с воздуха на овощные поля в Китае / Reuters

Цены на овощи значительно выросли в Китае на фоне сильных дождей, затопивших поля в ключевой для китайского овощеводства провинции Шаньдун, сообщает Reuters. Погодные условия стали дополнительным фактором удорожания этого вида продовольствия в КНР наряду с традиционными сезонными колебаниями цен и ростом стоимости топлива на фоне энергетического кризиса, что удорожает транспортные расходы, сообщает агентство.

Так, в центральном шаньдунском центре торговли овощами – уезде Шоугуан – средняя цена на шпинат подскочила с 6,67 юаня за 1 кг в конце сентября до 16,67 юаня за 1 кг ($2,61), следует из данных, опубликованных местными властями. Цены на брокколи, огурцы и капусту выросли более чем в 2 раза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных