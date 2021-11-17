В правительстве планируют улучшить фискальные условия для мегапроекта Керимова

15 ноября Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроекты по корректировке условий двух преференциальных режимов – Региональных инвестиционных проектов (РИП) и Соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника. В частности, планируется продлить налоговые льготы в рамках РИП, но в то же время исключить возможность компенсации инвестору затрат на инфраструктуру из налоговых поступлений по проектам в рамках СЗПК. Изменения затронут только «особо крупные проекты» с объемом капитальных вложений от 300 млрд руб. Они должны одновременно являться как стороной СЗПК, так и реестровым участником РИП, следует из проекта поправок, с которыми ознакомились «Ведомости».