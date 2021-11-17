В правительстве планируют улучшить фискальные условия для мегапроекта Керимова

В правительстве планируют улучшить фискальные условия для мегапроекта КеримоваДля разработки месторождения Сухой Лог будут продлены налоговые льготы
15 ноября Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроекты по корректировке условий двух преференциальных режимов – Региональных инвестиционных проектов (РИП) и Соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника. В частности, планируется продлить налоговые льготы в рамках РИП, но в то же время исключить возможность компенсации инвестору затрат на инфраструктуру из налоговых поступлений по проектам в рамках СЗПК. Изменения затронут только «особо крупные проекты» с объемом капитальных вложений от 300 млрд руб. Они должны одновременно являться как стороной СЗПК, так и реестровым участником РИП, следует из проекта поправок, с которыми ознакомились «Ведомости».
Минэкономразвития предложило продлить для таких проектов налоговые льготы до 2041 г., следует из документа. По действующим нормам льготы в рамках РИП прекращаются в 2028 г. Дополнительно для таких проектов предусмотрят «стабилизационную оговорку»о неизменности налоговых условий. При этом поддержка в рамках РИП не исключает применение СЗПК.