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В правительстве планируют улучшить фискальные условия для мегапроекта Керимова

Для разработки месторождения Сухой Лог будут продлены налоговые льготы
Ольга Агеева Дмитрий Гринкевич
Сухой Лог – одно из крупнейших неосвоенных месторождений золота в мире / «Полюс»

15 ноября Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроекты по корректировке условий двух преференциальных режимов – Региональных инвестиционных проектов (РИП) и Соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника. В частности, планируется продлить налоговые льготы в рамках РИП, но в то же время исключить возможность компенсации инвестору затрат на инфраструктуру из налоговых поступлений по проектам в рамках СЗПК. Изменения затронут только «особо крупные проекты» с объемом капитальных вложений от 300 млрд руб. Они должны одновременно являться как стороной СЗПК, так и реестровым участником РИП, следует из проекта поправок, с которыми ознакомились «Ведомости».

Минэкономразвития предложило продлить для таких проектов налоговые льготы до 2041 г., следует из документа. По действующим нормам льготы в рамках РИП прекращаются в 2028 г. Дополнительно для таких проектов предусмотрят «стабилизационную оговорку»‎о неизменности налоговых условий. При этом поддержка в рамках РИП не исключает применение СЗПК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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