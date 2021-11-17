Российским компаниям планируют разрешить «переселяться» в офшоры на Русском и Октябрьском

Зачем придумали САР

САРы на о. Русский во Владивостоке и о. Октябрьский в Калининграде появились в 2018 г. для привлечения капитала зарубежных компаний россиян. Режим будет действовать до 2035 г. Смена корпоративной прописки (редомициляция) позволяет осуществить полную «миграцию» иностранных компаний в Россию, т. е. помимо смены налогового резидентства сменить личный закон (страну регистрации) компании.

Сейчас есть, по сути, три разновидности статусов резидентов – международные компании (МК), международные холдинговые компании (МХК) и публичные МХК. Основные льготы режима следующие:

0% на полученные дивиденды при доле в капитале от 15%;

5% на перевод дивидендов за рубеж (для ПАО);

0% на доходы от продажи акций/долей в компаниях (при доле в капитале от 15% и сроке владения более года);

доходы российских бенефициаров МХК в виде прибыли МХК не облагаются налогом;

доходы МХК от «дочек» за рубежом не облагаются налогом.



Сейчас в САРах зарегистрировано 52 участника. Абсолютное большинство (47 компаний и один фонд) – на о. Октябрьский Калининградской области. Сейчас в процессе редомициляции в Калининград три компании, еще порядка десяти предварительно готовятся к смене юрисдикции, сообщили «Ведомостям» в Корпорации развития Калининградской области. Резиденты САРа в Калининграде внесли 1,6 млрд руб. налогов за 2019 г. – первое полугодие 2021 г. и не менее 53,55 млрд руб. инвестиций в российскую экономику, создали 85 новых рабочих мест.

Как ранее писали «Ведомости», интерес к переносу части своих структур в САР рассматривают «Газпром», «Газпром нефть», «Роснефть», «Алроса», «Сибур», «Северсталь», Сбербанк, ВТБ.