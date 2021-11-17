Российским компаниям планируют разрешить «переселяться» в офшоры на Русском и Октябрьском

Российским компаниям планируют разрешить «переселяться» в офшоры на Русском и ОктябрьскомНо для этого их могут обязать переводить туда управленческие структуры
Власти планируют предоставить российским холдингам возможность регистрации в специальном административном районе (САР, так называемый российский офшор). Об этом «Ведомостям» рассказали федеральный чиновник, источник, близкий к правительству, а также три собеседника, знакомых с ходом разработки поправок в Налоговый кодекс.
Сейчас этой опцией могут воспользоваться исключительно иностранные организации в рамках процедуры редомициляции, а структуры, «прописанные» в России, такого права лишены. Включить национальные холдинги в периметр организаций, которые смогут претендовать на переезд в САР, необходимо для того, чтобы снизить риски признания России вредоносной юрисдикцией (harmful tax regime), уточнили собеседники «Ведомостей». Ранее Европейская группа по применению Кодекса налогообложения предпринимательской деятельности предъявила к САРам ряд претензий, в том числе за дискриминацию российских групп перед иностранными – такой тезис Совет ЕС включил в свой июньский доклад.
По словам собеседников «Ведомостей», разработкой законопроекта занимается Федеральная налоговая служба, вносить его в правительство планируется не раньше принятия другого пакета поправок в законодательство о САРах.
В частности, речь идет о реформе режима, которая обсуждается с начала 2021 г. (Минфин публиковал законопроект на regulation.gov.ru). Ее основная цель – простимулировать компании формировать на островах реальное присутствие, так называемый сабстенс (substance – от англ. «содержание», «суть»). Компаниям планируется предложить дополнительные льготы, в частности понизить ставки по ряду налогов: на вывод капитала с 15 до 10% (налог у источника), а также на прибыль до 5%, на прибыль в виде дивидендов до 0%.
Но чтобы получить эти преференции, резиденты САРов должны будут вложить в инфраструктуру островов 300 млн руб., а также открыть там реальный офис площадью 100 кв. м с численностью сотрудников не менее 15 человек. Кроме этого на них смогут претендовать исключительно организации, получившие статус международной холдинговой компании (МХК, одна из разновидностей специальной организационной формы международных компаний, действующая в САРе). При этом в структуре доходов компании поступления от пассивной деятельности должны занимать не менее 90%. Законопроект пока обсуждается на площадке правительства, в эту сессию планируется его принятие, уточнили два собеседника «Ведомостей».
Условия для переезда
По словам источников «Ведомостей», эти условия могут лечь в основу законопроекта о предоставлении российским компаниям права переезда в САР. Обсуждается возможность создания новой формы: российской холдинговой компании. Но кроме этого рассматривается и другая идея.
В частности, переезд планируется сделать возможным лишь при условии обоснования и соблюдения деловой цели перерегистрации, уточнили собеседники. Группа должна будет не только поменять адрес холдинга, но и перенести на острова реальные управленческие решения. Варианты формализации такой концепции пока обсуждаются, но, по сути, такой маневр предполагается при любой смене официального местонахождения компании, отметил один из знакомых с ситуацией собеседников. Возможно, холдинги обяжут перевозить на острова исполнительные органы, добавил другой источник.
Зачем придумали САР
САРы на о. Русский во Владивостоке и о. Октябрьский в Калининграде появились в 2018 г. для привлечения капитала зарубежных компаний россиян. Режим будет действовать до 2035 г. Смена корпоративной прописки (редомициляция) позволяет осуществить полную «миграцию» иностранных компаний в Россию, т. е. помимо смены налогового резидентства сменить личный закон (страну регистрации) компании.
Сейчас есть, по сути, три разновидности статусов резидентов – международные компании (МК), международные холдинговые компании (МХК) и публичные МХК. Основные льготы режима следующие:
0% на полученные дивиденды при доле в капитале от 15%;
5% на перевод дивидендов за рубеж (для ПАО);
0% на доходы от продажи акций/долей в компаниях (при доле в капитале от 15% и сроке владения более года);
доходы российских бенефициаров МХК в виде прибыли МХК не облагаются налогом;
доходы МХК от «дочек» за рубежом не облагаются налогом.
Сейчас в САРах зарегистрировано 52 участника. Абсолютное большинство (47 компаний и один фонд) – на о. Октябрьский Калининградской области. Сейчас в процессе редомициляции в Калининград три компании, еще порядка десяти предварительно готовятся к смене юрисдикции, сообщили «Ведомостям» в Корпорации развития Калининградской области. Резиденты САРа в Калининграде внесли 1,6 млрд руб. налогов за 2019 г. – первое полугодие 2021 г. и не менее 53,55 млрд руб. инвестиций в российскую экономику, создали 85 новых рабочих мест.
Как ранее писали «Ведомости», интерес к переносу части своих структур в САР рассматривают «Газпром», «Газпром нефть», «Роснефть», «Алроса», «Сибур», «Северсталь», Сбербанк, ВТБ.
«Далеко не все топ-менеджеры крупнейших компаний будут готовы ради льгот переезжать на острова. Дело даже не в том, что в условной Москве комфортнее, сколько в репутации всей группы, тем более если она публичная. Вряд ли инвесторы с энтузиазмом воспримут новость о том, что президент какой-нибудь флагманской российской компании объявил о переезде на остров Русский или Октябрьский ради оптимизации налогообложения», – полагает собеседник, знакомый с ситуацией.
Основная задача властей в данном случае – соблюсти баланс: с одной стороны, дать право российским компаниям регистрироваться на островах, с другой – не создать рисков потери доходов бюджетной системой, пояснил близкий к правительству источник. САРы моделировались изначально исключительно для зарубежных групп с российскими корнями: идея была в том, чтобы простимулировать их вернуться в российскую юрисдикцию, обеспечить хоть какие-то налоговые поступления за счет переезда, пусть и с помощью льгот. А перерегистрация российских групп из общего режима в преференциальный – совершенно иная ситуация, пояснил собеседник. В то же время проигнорировать замечания ЕС не представляется возможным: от того, в каком списке юрисдикций находится Россия, зависят в том числе и фискальные условия, которые применяются к стране со стороны Евросоюза.
Представители Минфина и ФНС не ответили на запрос «Ведомостей». Собеседник в Минэке уточнил, что такой законопроект в министерство на рассмотрение не поступал.
Перечень открытый
Развитие режима САРа в направлении введения критериев об экономическом присутствии холдинговой компании на соответствующих территориях, а также его распространение на российские холдинги должны снять претензии ЕС, полагает ведущий научный сотрудник Центра налоговой политики НИФИ Минфина Николай Милоголов. В этом случае САР будет почти дублировать холдинговые режимы, распространенные в странах ЕС, как по критериям, так и по набору льгот, отметил он. Включение российских компаний в список претендентов на льготы, пусть и с дополнительными обременяющими условиями, – логичный шаг, полагает Милоголов. Это приведет к тому, что режим не будет соответствовать ключевому критерию вредоносной налоговой конкуренции, по крайней мере формально, т. е. не будет отделен от национальной экономики, резюмировал Милоголов.
Направленность на нерезидентов – это лишь один из перечня критериев для определения «вредоносности» режима, не согласилась партнер FTL Advisers Мария Кукла. При этом такой перечень не является закрытым, уточнила она. То есть допуск российских резидентов в САР сам по себе не будет способствовать исключению режима из зоны внимания ЕС, уверена эксперт.
Впрочем, если критерии будут применяться лишь формально, то режим по-прежнему будет считаться ЕС вредоносным, не стал спорить Милоголов. Анализ включает в себя исследование не только законодательства, но и практики. Введение критериев экономического присутствия компаний должно быть в равной степени применимо как к иностранным, так и к российским холдингам, полагает он.
САРы изначально создавались для иностранных компаний, которые попали под действие зарубежных санкций, а также тех, кто в силу объективных обстоятельств лишился возможности обслуживать свои структуры за рубежом, в частности потерял доступ к зарубежным банкам и финансовым институтам, напомнил партнер Amond & Smith Ltd Сергей Назаркин. Принявшие решение переезжать компании могли пользоваться этим в качестве обоснования для переезда, отметил он. В отношении же российских компаний такая аргументация не работает, резюмировал эксперт.
ОЭСР сформировала критерии «налогового демпинга» в 1996 г., выпустив доклад «Вредоносная налоговая конкуренция: формирующаяся глобальная проблема». В 1997 г. Совет ЕС принял Кодекс поведения при налогообложении (Code of Conduct Group (Business Taxation), в соответствии с правилами которого ЕС, в частности, составляет черные списки. ОЭСР и ЕС используют схожую методологию для проверки налоговых режимов. Главные признаки: низкие или нулевые налоговые ставки на доходы от географически мобильной финансовой и иной деятельности; отделение режима от национальной экономики; непрозрачность предоставления льгот в рамках режима; отсутствие обмена информацией с налоговыми органами других стран.