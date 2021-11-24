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Минфин передумал вводить льготу по налогу на прибыль в «русских офшорах»

Там посчитали, что лучше не противоречить глобальным планам установить минимальную ставку этого налога
Ольга Агеева Дмитрий Гринкевич
Евгений Разумный / Ведомости

Минфин счел нецелесообразным снижение до 5% ставки налога на прибыль по доходам международных холдинговых компаний (МХК) в специальных административных районах (САР) в Калининграде и Владивостоке. Об этом сообщил «Ведомостям» статс-секретарь – замминистра финансов Алексей Сазанов. «Ставка 5% для холдинговых компаний уже не актуальна. Думаю, что мы, скорее всего, все-таки от нее откажемся», – рассказал Сазанов. Льгота предназначалась для резидентов САРов с долей доходов от пассивной деятельности выше 90%, напомнил замминистра. Не так много компаний, которым могла бы быть интересна эта льгота, соответствуют такому критерию, уточнил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных