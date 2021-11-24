Минфин передумал вводить льготу по налогу на прибыль в «русских офшорах»

Минфин счел нецелесообразным снижение до 5% ставки налога на прибыль по доходам международных холдинговых компаний (МХК) в специальных административных районах (САР) в Калининграде и Владивостоке. Об этом сообщил «Ведомостям» статс-секретарь – замминистра финансов Алексей Сазанов. «Ставка 5% для холдинговых компаний уже не актуальна. Думаю, что мы, скорее всего, все-таки от нее откажемся», – рассказал Сазанов. Льгота предназначалась для резидентов САРов с долей доходов от пассивной деятельности выше 90%, напомнил замминистра. Не так много компаний, которым могла бы быть интересна эта льгота, соответствуют такому критерию, уточнил он.