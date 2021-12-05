Бизнес обяжут отчитываться о выручке по видам деятельности

Два источника «Ведомостей», близких к кабинету министров, а также собеседник, знакомый с ситуацией, сообщили, что в ходе обсуждения реформы ОКВЭД рассматривалось предложение ограничить максимальное количество видов деятельности, которые вправе регистрировать компания, по крайней мере из сегмента МСП. По их словам, с такой инициативой выступала ФНС, но она не была поддержана на площадке правительства. Обсуждались разные варианты, в том числе лимит в четыре вида деятельности. Налоговой такая система максимально бы упростила контроль и ведение реестра – это сразу бы расчистило данные. Но в итоге от такой концепции отказались, поскольку «жизнь более сложна и многогранна», отметил один из собеседников «Ведомостей». Впрочем, сейчас предприниматели и так стараются не консолидировать в одно юрлицо слишком большое количество видов деятельности – такая политика создает риски, поскольку вызывает вопросы у контрольно-надзорных органов. Представитель ФНС не ответил на вопрос.