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Экономика

ФНС заявила о пользе взыскания долгов граждан по налогам без суда

Новый порядок разгрузит суды и позволит повысить защиту граждан, оспаривающих списания
Ольга Агеева
Максим Стулов / Ведомости

Возможности граждан защитить свои права при взыскании налогов возрастут в случае введения процедуры внесудебного взыскания. Такое мнение выразил замглавы ФНС Виктор Бациев на конференции в Финансовом университете при правительстве, передает корреспондент «Ведомостей». Граждане оспаривают лишь 1% из более чем 3 млн судебных приказов о взыскании долгов по налогам в год, привел статистику Бациев. «Судья превращается в машину», которая штампует решения, констатировал замглавы ФНС: «А все-таки суд – это место, где рассматривают споры».

Сейчас без суда можно взыскать долги по налогам только с компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП). Верховный суд подготовил законопроект об аналогичной процедуре для физлиц, сообщал председатель ВС Вячеслав Лебедев 2 декабря. 

В настоящий момент процедура такая. Налоговая служба должна подать иск, и в случае его удовлетворения судебные приставы взыскивают долги. За 9 месяцев 2021 г. судьи рассмотрели 2 млн подобных дел. Нагрузка на них достигает 380 дел в месяц, рассказал председатель Верховного суда (ВС). При этом возражения вызвали лишь 5% судебных приказов. 

При новом порядке налоговая будет направлять решение напрямую приставам. Законопроект ВС полностью не исключает защиту прав в суде. Должники смогут в течение месяца после получения решения о взыскании направить возражение в налоговую. В таком случае взыскание будет проходить только через суд.

«Для 1% [несогласных] уровень защиты повысится с введением внесудебной процедуры», – подчеркивает Бациев. По общему правилу будет внесудебный порядок. Заблокировать взыскание позволит даже немотивированное возражение, подчеркнул замглавы ФНС. В этом случае будет обычный судебный процесс с обоснованием требований и заслушиванием позиций сторон.

Судебные приставы могут списывать со счетов должника до 50% зарплаты и других регулярных доходов. Если доход невелик, они обязаны оставить прожиточный минимум. «Неприкосновенны» пособия и подобные выплаты. Все эти гарантии при взыскании налогов без суда сохранятся, подчеркнул Бациев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных