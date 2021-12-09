ФНС заявила о пользе взыскания долгов граждан по налогам без суда

Возможности граждан защитить свои права при взыскании налогов возрастут в случае введения процедуры внесудебного взыскания. Такое мнение выразил замглавы ФНС Виктор Бациев на конференции в Финансовом университете при правительстве, передает корреспондент «Ведомостей». Граждане оспаривают лишь 1% из более чем 3 млн судебных приказов о взыскании долгов по налогам в год, привел статистику Бациев. «Судья превращается в машину», которая штампует решения, констатировал замглавы ФНС: «А все-таки суд – это место, где рассматривают споры».