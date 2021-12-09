ФНС заявила о пользе взыскания долгов граждан по налогам без суда

ФНС заявила о пользе взыскания долгов граждан по налогам без судаНовый порядок разгрузит суды и позволит повысить защиту граждан, оспаривающих списания
Возможности граждан защитить свои права при взыскании налогов возрастут в случае введения процедуры внесудебного взыскания. Такое мнение выразил замглавы ФНС Виктор Бациев на конференции в Финансовом университете при правительстве, передает корреспондент «Ведомостей». Граждане оспаривают лишь 1% из более чем 3 млн судебных приказов о взыскании долгов по налогам в год, привел статистику Бациев. «Судья превращается в машину», которая штампует решения, констатировал замглавы ФНС: «А все-таки суд – это место, где рассматривают споры».
Сейчас без суда можно взыскать долги по налогам только с компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП). Верховный суд подготовил законопроект об аналогичной процедуре для физлиц, сообщал председатель ВС Вячеслав Лебедев 2 декабря.
В настоящий момент процедура такая. Налоговая служба должна подать иск, и в случае его удовлетворения судебные приставы взыскивают долги. За 9 месяцев 2021 г. судьи рассмотрели 2 млн подобных дел. Нагрузка на них достигает 380 дел в месяц, рассказал председатель Верховного суда (ВС). При этом возражения вызвали лишь 5% судебных приказов.
При новом порядке налоговая будет направлять решение напрямую приставам. Законопроект ВС полностью не исключает защиту прав в суде. Должники смогут в течение месяца после получения решения о взыскании направить возражение в налоговую. В таком случае взыскание будет проходить только через суд.
«Для 1% [несогласных] уровень защиты повысится с введением внесудебной процедуры», – подчеркивает Бациев. По общему правилу будет внесудебный порядок. Заблокировать взыскание позволит даже немотивированное возражение, подчеркнул замглавы ФНС. В этом случае будет обычный судебный процесс с обоснованием требований и заслушиванием позиций сторон.
Судебные приставы могут списывать со счетов должника до 50% зарплаты и других регулярных доходов. Если доход невелик, они обязаны оставить прожиточный минимум. «Неприкосновенны» пособия и подобные выплаты. Все эти гарантии при взыскании налогов без суда сохранятся, подчеркнул Бациев.