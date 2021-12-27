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ОЭСР предложила участникам глобальной антиофшорной инициативы увеличить налог на прибыль

Россия может повысить ставку для крупнейших пользователей льготных режимов, чтобы избежать потерь бюджета
Дмитрий Гринкевич
Минфин Кипра анонсировал планы повысить корпоративный налог с 12,5 до 15% в новом году / Yiannis Kourtoglou / Reuters

Россия может повысить налог на прибыль крупнейших пользователей низконалоговых режимов до 15% по эффективной ставке, чтобы избежать перетекания национальных налоговых потоков в зарубежные бюджеты. Такую опцию Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) предложила участникам глобальной налоговой реформы, следует из итоговой редакции модельных правил механизма Pillar 2 (регулирует минимальное налогообложение прибыли по эффективной ставке в 15%, «Ведомости» с помощью экспертов изучили рамочный документ объединения, опубликованный 20 декабря). Россия ранее инициативу поддержала.

В Минфине риск перетекания налогов с прибыли, сгенерированной на территории России, в пользу зарубежных бюджетов считали одним из основных негативных следствий глобальной фискальной инициативы ОЭСР. Это произойдет, в случае если возникнет положительная разница между зарубежной и российской ставками налога на прибыль, при условии, если материнская компания российской группы зарегистрирована за границей. Тогда зарубежные налоговые органы смогут доначислить этот налоговый разрыв на операции группы в России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных