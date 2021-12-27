ОЭСР предложила участникам глобальной антиофшорной инициативы увеличить налог на прибыль

В Минфине риск перетекания налогов с прибыли, сгенерированной на территории России, в пользу зарубежных бюджетов считали одним из основных негативных следствий глобальной фискальной инициативы ОЭСР. Это произойдет, в случае если возникнет положительная разница между зарубежной и российской ставками налога на прибыль, при условии, если материнская компания российской группы зарегистрирована за границей. Тогда зарубежные налоговые органы смогут доначислить этот налоговый разрыв на операции группы в России.