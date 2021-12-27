ОЭСР предложила участникам глобальной антиофшорной инициативы увеличить налог на прибыль

ОЭСР предложила участникам глобальной антиофшорной инициативы увеличить налог на прибыльРоссия может повысить ставку для крупнейших пользователей льготных режимов, чтобы избежать потерь бюджета
Россия может повысить налог на прибыль крупнейших пользователей низконалоговых режимов до 15% по эффективной ставке, чтобы избежать перетекания национальных налоговых потоков в зарубежные бюджеты. Такую опцию Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) предложила участникам глобальной налоговой реформы, следует из итоговой редакции модельных правил механизма Pillar 2 (регулирует минимальное налогообложение прибыли по эффективной ставке в 15%, «Ведомости» с помощью экспертов изучили рамочный документ объединения, опубликованный 20 декабря). Россия ранее инициативу поддержала.
В Минфине риск перетекания налогов с прибыли, сгенерированной на территории России, в пользу зарубежных бюджетов считали одним из основных негативных следствий глобальной фискальной инициативы ОЭСР. Это произойдет, в случае если возникнет положительная разница между зарубежной и российской ставками налога на прибыль, при условии, если материнская компания российской группы зарегистрирована за границей. Тогда зарубежные налоговые органы смогут доначислить этот налоговый разрыв на операции группы в России.