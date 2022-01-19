Власти хотят повысить зарплаты бюджетников в отстающих субъектах

Где разрывы больше

Как следует из данных Росстата, дифференциация номинальной средней заработной платы для ряда профессий бюджетной сферы за девять месяцев 2021 г. находилась на максимуме с 2013 г. Например, у учителей разница между минимальной и максимальной средней зарплатой по регионам России равна 5,3 (в 2013 г. – 4,6), у преподавателей и мастеров производственного обучения по программам профессионального образования – 6 (в 2013 г. – 5,6, динамика в разные годы была разнонаправленной), у врачей и работников медицинских организаций, имеющие высшее медицинское образование, – 5 (в 2013 г. – 3,45). При этом у ряда работников социальной сферы и науки дифференциация снизилась к 2021 г. (данные за девять месяцев). Например, у преподавателей вузов – до 3,2 с 4,2 в 2013 г., у работников организаций дополнительного образования детей – до 5,5 с 6,3, у работников учреждений культуры – до 4,5 с 5,1. Среди регионов традиционно самые высокие зарплаты у работников бюджетной сферы в Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в Москве, самые низкие – в регионах Кавказского федерального округа (Карачаево-Черкесии, Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии), а также в Калмыкии, Бурятии, Алтайском крае.