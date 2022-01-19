Власти хотят повысить зарплаты бюджетников в отстающих субъектах

Власти хотят повысить зарплаты бюджетников в отстающих субъектахСокращение межрегионального разрыва в окладах потребует 1,5 трлн рублей за три года
В правительстве обсуждают меры по сокращению межрегионального разрыва в зарплатах работников бюджетной сферы с учетом отраслевой специфики, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к правительству, и подтвердили два источника, знакомых с дискуссией. По сути, речь идет о повышении ставок сотрудникам госучреждений в наиболее отстающих по этому параметру субъектах. Обсуждение ведется в рамках рабочих групп по четырем направлениям: здравоохранение, образование, наука и культура, они созданы на базе профильных министерств – Минобрнауки, Минкультуры, Минздрава и Минпросвещения.
В майских указах 2012 г. президент поручал обеспечить опережающий рост оплаты труда бюджетников, в частности, к концу 2018 г. средние зарплаты учителей в образовательных учреждениях разного уровня, социальных работников, младшего и среднего медперсонала должны были достичь 100% от средних зарплат по региону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников – 200%. Но эта задача не была выполнена полностью, сообщала Счетная палата (СП) в конце 2020 г. «Наибольшие проблемы отмечены в сегменте «младший медицинский персонал»: показателей не достигли 48 субъектов из 85. Еще один проблемный сегмент – «педагогические работники дошкольных образовательных учреждений»: показатели не достигнуты в 43 регионах», – отмечал аудитор СП Сергей Штогрин.
Несмотря на улучшение ситуации с зарплатами сотрудников бюджетной сферы в результате выполнения майских указов 2012 г., проблема все еще актуальна и ее решение – одна из приоритетных задач правительства, отметил близкий к правительству собеседник. В реальности зарплаты бюджетников не сравнялись с заработками на рынке по крайней мере в отдельных категориях, а разрыв в доходах между сотрудниками одной и той же квалификации от региона к региону может отличаться в несколько раз, добавил собеседник «Ведомостей». Поскольку выравнивание потребует колоссальных средств из бюджета, его проведут в соответствии с принципами социального казначейства, добавил источник. В частности, зарплаты будут увеличивать сотрудникам из регионов, отраслей и непосредственно профессий, наиболее отстающих по этому параметру, резюмировал собеседник.
Следующий шаг
Пока власти находятся в процессе подготовки конкретных механизмов сглаживания дифференциации – например, для разработки мер по выравниванию зарплат научных работников создана межведомственная рабочая группа на базе Минобрнауки, в которую вошли также представители Минтруда, Минздрава, Минфина и экспертного сообщества. Минобрнауки совместно с Минтрудом и ПФР до весны должны собрать информацию о различиях в оплате труда в зависимости от должностей и квалификации, уточнил другой источник, близкий к правительству. Кроме этого, по его словам, правительство планирует запустить пилотный проект по реформированию системы оплаты труда научных сотрудников более чем в 100 отобранных федеральных учреждениях.
В президентском послании 2019 г. была поставлена задача сохранить достигнутый благодаря майским указам уровень заработных плат, выполнение задачи находится на постоянном контроле, сообщил «Ведомостям» представитель Минтруда.
Кроме того, в конце 2021 г. с учетом роста заработных плат выше прогноза в рамках исполнения майских указов из резервного фонда правительства было выделено дополнительно более 12,2 млрд руб. для федеральных государственных учреждений и 29,3 млрд руб. для учреждений субъектов России, напомнил он. Это финансирование позволяет обеспечить уровень заработной платы бюджетников с учетом сложившегося уровня средней заработной платы по экономике в регионах.
Создание отраслевых систем оплаты труда – следующий шаг, добавил представитель Минтруда. Это позволит установить прозрачный механизм формирования заработной платы на основе единых стандартов и правил, уточнил он.
Где разрывы больше
Как следует из данных Росстата, дифференциация номинальной средней заработной платы для ряда профессий бюджетной сферы за девять месяцев 2021 г. находилась на максимуме с 2013 г. Например, у учителей разница между минимальной и максимальной средней зарплатой по регионам России равна 5,3 (в 2013 г. – 4,6), у преподавателей и мастеров производственного обучения по программам профессионального образования – 6 (в 2013 г. – 5,6, динамика в разные годы была разнонаправленной), у врачей и работников медицинских организаций, имеющие высшее медицинское образование, – 5 (в 2013 г. – 3,45). При этом у ряда работников социальной сферы и науки дифференциация снизилась к 2021 г. (данные за девять месяцев). Например, у преподавателей вузов – до 3,2 с 4,2 в 2013 г., у работников организаций дополнительного образования детей – до 5,5 с 6,3, у работников учреждений культуры – до 4,5 с 5,1. Среди регионов традиционно самые высокие зарплаты у работников бюджетной сферы в Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в Москве, самые низкие – в регионах Кавказского федерального округа (Карачаево-Черкесии, Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии), а также в Калмыкии, Бурятии, Алтайском крае.
В ноябре 2020 г. были приняты поправки в Трудовой кодекс, которые предоставили правительству право устанавливать требования к отраслевым системам оплаты труда, говорит собеседник. По результатам проведенного анализа действующих систем начата разработка отраслевых норм, подтвердил он. Например, Минтруд совместно с Минздравом и отраслевым профсоюзом подготовил пилотные параметры новой системы оплаты труда медицинских работников. А Минобрнауки ведет разработку новой отраслевой системы оплаты труда научных работников в рамках реализации пилотного проекта по формированию требований к новой отраслевой системе оплаты труда, добавил представитель ведомства. Кроме этого обсуждается вопрос создания рабочей группы с участием Общероссийского профсоюза образования в целях обсуждения единых подходов по расчету межрегиональной дифференциации для отраслевых систем оплаты труда педагогических работников, добавил представитель ведомства.
Представитель Минфина сообщил, что данный вопрос относится к компетенции Минтруда. «Ведомости» направили запросы в Минобрнауки, Минпросвещения, Минкультуры и Минздрав.
Летом 2021 г. премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о запуске с 1 ноября пилотного проекта по внедрению новой системы оплаты труда в здравоохранении. Позже правительство перенесло сроки начала эксперимента на июль 2022 г. По словам одного источников, перенос связан с ситуацией с COVID-19. Эксперимент должен пройти в семи регионах: Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской и Тамбовской областях, Севастополе и Якутии. Новая отраслевая структура зарплаты в сфере здравоохранения должна включать должностной оклад, стимулирующие и компенсационные выплаты. Оклад формируется на основе трех показателей: расчетной величины, установленной на уровне 13 617 руб., коэффициента сложности выполняемой работы по должностям и коэффициента региональной экономической дифференциации (на основе медианной зарплаты).
Осенью прошлого года Минпросвещения разработало проект постановления о реализации пилотного проекта по новой системе оплаты труда учителей. Пилот должен пройти в 2021–2023 гг. в Белгородской, Нижегородской, Сахалинской, Ярославской областях и Республике Мордовии. Но, по словам одного из источников, его также планируется перенести на более поздний срок из-за распространения COVID-19.
Специальный коэффициент
Идея, что нужно снижать дифференциацию, – абсолютно правильная, согласился главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач. По его словам, Институт исследований и экспертизы ВЭБа уже выходил с такой инициативой и проводил соответствующие расчеты. Целесообразно ввести общероссийский стандарт для определения нижней границы зарплаты целевых групп бюджетников, полагает он. Для этого из бюджета потребуется дополнительно свыше 1,5 трлн руб.: 228 млрд в 2022 г., 466 млрд в 2023 г., 865 млрд в 2024 г., отметил Клепач. Но увеличение расходов даст дополнительный прирост доходов за три года в размере 2,1 трлн руб., а также прибавку в размере 1,9 трлн руб. к ВВП страны, уверен экономист.
Не только оплата труда бюджетников, но и средние рыночные зарплаты по регионам существенно отличаются, напомнил член-корреспондент РАН Александр Широв. Разница ставок в соседних субъектах может быть многократной, что, в свою очередь, приводит к «стягиванию» специалистов в крупные агломерации, например в Москву, пояснил эксперт. Это приводит к еще большему разрыву между богатыми и бедными регионами, к разрыву компетенций и т. д.
Повышение дифференциации в оплате труда бюджетных работников в сфере здравоохранения произошло после того, как была отменена тарифная сетка (система, регламентирующая разницу в зарплатах в зависимости от квалификации), что было неправильным решением, поскольку это помогало выравнивать ставки как внутри регионов, так и между ними, полагает руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова. В здравоохранении оплата труда привязана к средней ставке по субъекту: чем она ниже, тем меньше средств поступает в регион и тем ниже оплата труда медицинских работников, добавила она. По словам Улумбековой, задача реформы – сделать по всей стране одинаковые базовые оклады, по которым будут начисляться стимулирующие и компенсационные выплаты на медицинских работников бюджетной сферы. Базовые оклады будут индексироваться на специальный региональный коэффициент, который будет зависеть от удаленности, природных условий и социально-экономического развития. Для этого потребуются серьезные деньги из федеральной казны, так как для бюджетов субъектов это будет непосильным бременем, резюмировала эксперт.
Наиболее остро вопрос в различиях оплаты труда стоит для отдельных категорий сотрудников, а именно для медицинских работников, преподавателей в школах и вузах, научных и социальных работников, говорит ведущий аналитик направления «Экономика и социальное развитие» ЦСР Елена Хейфец. Несмотря на меры, принятые властями, проблема большой разницы между зарплатами все еще остается актуальной, так как уровень зарплаты привязан к региональному МРОТу и субъекты самостоятельно определяют размеры и условия оплаты труда в бюджетных учреждениях, добавляет она.
Изменения в зарплатах для работников бюджетной сферы окажут положительное влияние на рост общего уровня заработной платы по стране и – потенциально – мультипликативный эффект на зарплаты в других отраслях, подчеркивает эксперт.