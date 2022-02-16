Минфин оценил дополнительные «антиковидные расходы» бюджета в сотни миллиардов рублей

Минфин оценил дополнительные «антиковидные расходы» бюджета в сотни миллиардов рублейРоссияне открывают по 600 000 новых больничных в день, сообщил Силуанов
В 2022 г. у бюджета появятся дополнительные внеплановые обязательства, заявил на брифинге с журналистами министр финансов Антон Силуанов. Распространение штамма «омикрон» привело к тому, что россияне открывают рекордное количество больничных: по 600 000 ежедневно, сообщил он. В предыдущие волны пандемии цифра приближалась максимум к 300 000, уточнил министр.
Такая динамика приведет к возникновению дефицита в Фонде социального страхования (ФСС, за счет его ресурсов производятся выплаты по больничным), который будет закрыт средствами федерального бюджета.
Кроме ФСС потребуется дофинансировать и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). Все это потребует сотен миллиардов руб., заявил министр, не назвав точную сумму.
Другой блок расходов, на который также придется направить дополнительное финансирование, – это различные программы льготного кредитования, субсидия из бюджета по которым привязана к размеру ключевой ставки ЦБ (как правило, банкам компенсируется разница между льготной ставкой и рыночной). В частности, это ипотека, кредиты малому бизнесу, механизм «Фабрики проектного финансирования» ВЭБа (занимается кредитованием мегапроектов), перечислил министр.
Кроме этого, нужно будет направить ресурсы на индексацию расходов по инвестпроектам, которые подорожали из–за повышения стоимости стройматериалов.
В прошлом году на антиковидные меры из федерального бюджета было потрачено около 850 млрд руб., говорил Силуанов в интервью телеканалу РБК. По его словам, в первую очередь средства пошли на оказание медицинской помощи людям.
Проект федерального бюджета на 2022–2024 гг. был внесен в Госдуму 30 сентября. На тот момент размер ключевой ставки ЦБ составлял 6,75%. До настоящего момента регулятор провел серию ее повышений. На последнем заседании ЦБ решил повысить ключевую до 9,5%.
По данным Росстата, в январе 2022 г. инфляция ускорилась до 8,7% против 8,4% по итогам декабря 2021 г. Это значение – рекордное за последние шесть лет.
На удорожание строек может потребоваться более 300 млрд руб., сообщали ранее «Ведомости». Примерно половина удорожания – 138 млрд руб. – приходится на трассу М12 Москва – Нижний Новгород – Казань. Как говорил ранее в интервью «Ведомостям» вице–премьер Марат Хуснуллин, строящаяся скоростная автомагистраль от Москвы до Казани может обойтись примерно на 200 млрд руб. дороже изначально запланированной суммы.