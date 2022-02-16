Минфин оценил дополнительные «антиковидные расходы» бюджета в сотни миллиардов рублей

Другой блок расходов, на который также придется направить дополнительное финансирование, – это различные программы льготного кредитования, субсидия из бюджета по которым привязана к размеру ключевой ставки ЦБ (как правило, банкам компенсируется разница между льготной ставкой и рыночной). В частности, это ипотека, кредиты малому бизнесу, механизм «Фабрики проектного финансирования» ВЭБа (занимается кредитованием мегапроектов), перечислил министр.