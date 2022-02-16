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В декабре торговый дефицит ЕС достиг рекорда за 13 лет

Это результат роста цен на энергоносители и импорта из Китая
Илья Лакстыгал
В последнем месяце прошлого года торговый дефицит ЕС стал рекордным с 2008 г. / Евгений Разумный / Ведомости

Дефицит в торговом балансе ЕС за декабрь 2021 г. достиг рекордного с 2008 г. значения – 10 млрд евро ($11,3 млрд), следует из данных, опубликованных Евростатом 15 февраля. Отрицательное торговое сальдо в торговле ЕС сохранялось с ноября (тогда оно было оценено в $1,7 млрд). Ключевое влияние на эти показатели оказал значительный рост дефицита в торговле с Китаем и Россией. В то же время в целом за 2021 г. для ЕС сохранился профицит в 128,4 млрд евро, хотя и сократился почти на 100 млрд евро по сравнению с 2020 г.

Дефицит в торговле всего ЕС с Россией в целом за 2021 г. вырос более чем в 4 раза – с 15,7 млрд евро ($17,8 млрд) до 69,2 млрд евро ($78,5 млрд). Евросоюз получил из России 46,8% импортируемого газа, как сообщала Еврокомиссия в отчете 26 января (в 2020 г. – 43,9%). Российская нефть также составляет четверть импортируемой в Евросоюз. Таким образом, Россия по уровню торгового дефицита у ЕС в денежном выражении оказалась на втором после Китая месте (с ЕС у КНР отрицательное торговое сальдо за год выросло почти в 2 раза до $282,3 млрд). У Китая ЕС во втором полугодии стал закупать все больше товаров благодаря росту спроса, несмотря на логистический кризис.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных