В декабре торговый дефицит ЕС достиг рекорда за 13 лет

Дефицит в торговле всего ЕС с Россией в целом за 2021 г. вырос более чем в 4 раза – с 15,7 млрд евро ($17,8 млрд) до 69,2 млрд евро ($78,5 млрд). Евросоюз получил из России 46,8% импортируемого газа, как сообщала Еврокомиссия в отчете 26 января (в 2020 г. – 43,9%). Российская нефть также составляет четверть импортируемой в Евросоюз. Таким образом, Россия по уровню торгового дефицита у ЕС в денежном выражении оказалась на втором после Китая месте (с ЕС у КНР отрицательное торговое сальдо за год выросло почти в 2 раза до $282,3 млрд). У Китая ЕС во втором полугодии стал закупать все больше товаров благодаря росту спроса, несмотря на логистический кризис.