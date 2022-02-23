Минэк предложил существенно повысить прогноз по уровню зарплат

Минэк предложил существенно повысить прогноз по уровню зарплатВ ведомстве ожидают роста до 62 000 руб. в 2022 г. и более чем до 70 000 руб. в 2024 г.
Среднемесячная зарплата в 2022 г. вырастет примерно на 6000 руб., или почти на 11% относительно ожидаемого уровня 2021 г., и превысит 62 000 руб. Такая оценка содержится в предложениях Минэка для правительства и администрации президента по уточнению прогноза социально-экономического развития на 2022–2024 гг., рассказал «Ведомостям» близкий к правительству источник. Информацию подтвердили два федеральных чиновника.
В последнем официальном прогнозе, внесенном в Госдуму 30 сентября 2021 г. в составе пакета документов к проекту бюджета на нынешнюю трехлетку, Минэк ожидал, что среднемесячная зарплата в этом году составит почти 60 000 руб. Таким образом, ведомство предлагает улучшить прогноз на 2000 руб., или на 3,3%.
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