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Минэк предложил существенно повысить прогноз по уровню зарплат

В ведомстве ожидают роста до 62 000 руб. в 2022 г. и более чем до 70 000 руб. в 2024 г.
Дмитрий Гринкевич
Наиболее заметный рост заработных плат будет наблюдаться в добывающей отрасли / Андрей Гордеев / Ведомости

Среднемесячная зарплата в 2022 г. вырастет примерно на 6000 руб., или почти на 11% относительно ожидаемого уровня 2021 г., и превысит 62 000 руб. Такая оценка содержится в предложениях Минэка для правительства и администрации президента по уточнению прогноза социально-экономического развития на 2022–2024 гг., рассказал «Ведомостям» близкий к правительству источник. Информацию подтвердили два федеральных чиновника.

В последнем официальном прогнозе, внесенном в Госдуму 30 сентября 2021 г. в составе пакета документов к проекту бюджета на нынешнюю трехлетку, Минэк ожидал, что среднемесячная зарплата в этом году составит почти 60 000 руб. Таким образом, ведомство предлагает улучшить прогноз на 2000 руб., или на 3,3%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных