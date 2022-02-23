Минэк предложил существенно повысить прогноз по уровню зарплат

Среднемесячная зарплата в 2022 г. вырастет примерно на 6000 руб., или почти на 11% относительно ожидаемого уровня 2021 г., и превысит 62 000 руб. Такая оценка содержится в предложениях Минэка для правительства и администрации президента по уточнению прогноза социально-экономического развития на 2022–2024 гг., рассказал «Ведомостям» близкий к правительству источник. Информацию подтвердили два федеральных чиновника.