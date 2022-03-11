Правительство хочет отказаться от ужесточения требований к утилизации упаковки

Правительство хочет отказаться от ужесточения требований к утилизации упаковкиРанее бизнес предупреждал о риске роста цен на продукты из-за новых правил переработки
Власти хотят отказаться от ужесточения требований в рамках расширенной ответственности производителей (РОП), следует из плана первоочередных действий по развитию российской экономики в условиях санкций, датированного 9 марта. Документ есть у «Ведомостей». Федеральный чиновник подтвердил, что мера по переносу вступления в силу норм новой концепции РОП обсуждается в правительстве и сохраняется в последней версии плана. Представитель Минприроды отказался подтверждать эту информацию.
Согласно плану правительства, сроки принятия решений об ужесточении требований по концепции РОП могут перенести на 1 марта 2024 г. По этому механизму производители – импортеры товаров должны перерабатывать и утилизировать упаковку после использования продукта. В прошлом году бизнес вел бурную дискуссию с правительством о новых требованиях для производителей, а также о ставке экологического сбора.