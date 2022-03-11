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Правительство хочет отказаться от ужесточения требований к утилизации упаковки

Ранее бизнес предупреждал о риске роста цен на продукты из-за новых правил переработки
Анастасия Бойко
В ноябре прошлого года «Ведомости» писали, что производство молока, соков, масла, кондитерских изделий и других продуктов питания может подорожать из-за запуска с 2022 г. новой концепции / Максим Стулов / Ведомости

Власти хотят отказаться от ужесточения требований в рамках расширенной ответственности производителей (РОП), следует из плана первоочередных действий по развитию российской экономики в условиях санкций, датированного 9 марта. Документ есть у «Ведомостей». Федеральный чиновник подтвердил, что мера по переносу вступления в силу норм новой концепции РОП обсуждается в правительстве и сохраняется в последней версии плана. Представитель Минприроды отказался подтверждать эту информацию.

Согласно плану правительства, сроки принятия решений об ужесточении требований по концепции РОП могут перенести на 1 марта 2024 г. По этому механизму производители – импортеры товаров должны перерабатывать и утилизировать упаковку после использования продукта. В прошлом году бизнес вел бурную дискуссию с правительством о новых требованиях для производителей, а также о ставке экологического сбора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных