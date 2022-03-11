Правительство хочет отказаться от ужесточения требований к утилизации упаковки

Согласно плану правительства, сроки принятия решений об ужесточении требований по концепции РОП могут перенести на 1 марта 2024 г. По этому механизму производители – импортеры товаров должны перерабатывать и утилизировать упаковку после использования продукта. В прошлом году бизнес вел бурную дискуссию с правительством о новых требованиях для производителей, а также о ставке экологического сбора.