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Владельцам холдингов за рубежом придумали льготу для защиты от санкций

Бизнесмены смогут перевести активы с иностранных структур на себя без уплаты налогов
Ольга Агеева
Текущая амнистия требует перевести все активы в Россию, а средства – в российские банки / Максим Стулов / Ведомости

Резидентам России, владеющим активами через контролируемые иностранные компании (КИК), разрешат переоформить собственность лично на себя – на физическое лицо – без уплаты налогов, следует из пакета поправок правительства к Налоговому кодексу (Госдума уже приняла законопроект в первом чтении 11 марта). Освобождение коснется доходов от перевода на себя ценных бумаг и долей в уставном капитале российских компаний, паев инвестфондов российских управляющих компаний, государственных ценных бумаг России и Белоруссии, регионов и муниципалитетов России. В противном случае бенефициарам при проведении такой операции пришлось бы заплатить НДФЛ с рыночной стоимости имущества.

Чтобы получить освобождение, физлицо должно являться контролирующим лицом иностранной компании по состоянию на 31 декабря 2021 г., а иностранная компания должна владеть активами по состоянию на 1 марта 2022 г. Передача активов должна быть завершена до конца 2022 г. Ограничений по чистоте юрисдикции, где зарегистрирована КИК, не предусмотрено – льготой смогут воспользоваться владельцы КИК в том числе в офшорах и налоговых гаванях. Для освобождения от налогов нужно будет подать в инспекцию заявление в произвольной форме и документы, подтверждающие стоимость активов по учету иностранной компании.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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