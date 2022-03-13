Владельцам холдингов за рубежом придумали льготу для защиты от санкций

Владельцам холдингов за рубежом придумали льготу для защиты от санкцийБизнесмены смогут перевести активы с иностранных структур на себя без уплаты налогов
Резидентам России, владеющим активами через контролируемые иностранные компании (КИК), разрешат переоформить собственность лично на себя – на физическое лицо – без уплаты налогов, следует из пакета поправок правительства к Налоговому кодексу (Госдума уже приняла законопроект в первом чтении 11 марта). Освобождение коснется доходов от перевода на себя ценных бумаг и долей в уставном капитале российских компаний, паев инвестфондов российских управляющих компаний, государственных ценных бумаг России и Белоруссии, регионов и муниципалитетов России. В противном случае бенефициарам при проведении такой операции пришлось бы заплатить НДФЛ с рыночной стоимости имущества.
Чтобы получить освобождение, физлицо должно являться контролирующим лицом иностранной компании по состоянию на 31 декабря 2021 г., а иностранная компания должна владеть активами по состоянию на 1 марта 2022 г. Передача активов должна быть завершена до конца 2022 г. Ограничений по чистоте юрисдикции, где зарегистрирована КИК, не предусмотрено – льготой смогут воспользоваться владельцы КИК в том числе в офшорах и налоговых гаванях. Для освобождения от налогов нужно будет подать в инспекцию заявление в произвольной форме и документы, подтверждающие стоимость активов по учету иностранной компании.