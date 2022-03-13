Владельцам холдингов за рубежом придумали льготу для защиты от санкций

Чтобы получить освобождение, физлицо должно являться контролирующим лицом иностранной компании по состоянию на 31 декабря 2021 г., а иностранная компания должна владеть активами по состоянию на 1 марта 2022 г. Передача активов должна быть завершена до конца 2022 г. Ограничений по чистоте юрисдикции, где зарегистрирована КИК, не предусмотрено – льготой смогут воспользоваться владельцы КИК в том числе в офшорах и налоговых гаванях. Для освобождения от налогов нужно будет подать в инспекцию заявление в произвольной форме и документы, подтверждающие стоимость активов по учету иностранной компании.