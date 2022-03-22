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Индия планирует заместить Украину на рынке пшеницы

Переговоры с Египтом – крупнейшим импортером этого типа зерновых – близки к завершению
Илья Лакстыгал
Источники Reuters в индийском правительстве оценивали возможный экспорт пшеницы Индией в 2022 г. в случае решения логистических и других вопросов в рекордные 10 млн т. Как может быть распределен этот объем по отдельным странам, не сообщается / Jeevan Singla / PIXABAY

Индия завершает переговоры о начале поставок пшеницы в Египет – крупнейший мировой импортер этого вида зерновых (в 2021 г. импорт составил 6,1 млн т, по данным египетского правительства). Из них 4,2 млн т, или 69,4%, было поставлено из России и 651 000 т, или 10,7%, с Украины. Индийская сторона также ведет переговоры о возможности начала экспорта пшеницы в Турцию, Китай, Боснию, Судан, Нигерию и Иран, говорится в сообщении пресс-службы министерства торговли и промышленности Индии.

Ранее о намерении Дели заместить часть выпадающей из-за российско-украинского конфликта пшеницы сообщало Reuters со ссылкой на источники в индийском правительстве. О намерении найти альтернативные российским и украинским поставки пшеницы еще 28 февраля заявил пресс-секретарь правительства Египта Надир Саад, передавало Arab News.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных