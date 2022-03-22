Индия планирует заместить Украину на рынке пшеницы

Индия завершает переговоры о начале поставок пшеницы в Египет – крупнейший мировой импортер этого вида зерновых (в 2021 г. импорт составил 6,1 млн т, по данным египетского правительства). Из них 4,2 млн т, или 69,4%, было поставлено из России и 651 000 т, или 10,7%, с Украины. Индийская сторона также ведет переговоры о возможности начала экспорта пшеницы в Турцию, Китай, Боснию, Судан, Нигерию и Иран, говорится в сообщении пресс-службы министерства торговли и промышленности Индии.