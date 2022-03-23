ЕС не сможет быстро заместить российский уголь австралийским

Это заявление было сделано на фоне поиска европейскими потребителями альтернативы поставкам угля из России, после того как против российских компаний были введены санкции из-за военной спецоперации на Украине. Бишоп пояснил, что сейчас почти весь уголь уже законтрактован на отправку в страны Восточной Азии – Тайвань, Южную Корею и Японию, а увеличение предложения «вряд ли возможно, хотя цены в обозримой перспективе будут оставаться высокими». Какие-то дополнительные отгрузки в Европу пока не планируются, резюмировал топ-менеджер.