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ЕС не сможет быстро заместить российский уголь австралийским

Это связано с длинными контрактами и особенностями логистики
Илья Лакстыгал
Андрей Гордеев / Ведомости

Возможности Австралии по экспорту угля в Европу ограничены. Об этом сообщил директор одной из двух крупнейших австралийских угольных компаний, New Hope (добывает 10 млн т в год), Роб Бишоп в ходе переговоров с потенциальными европейскими клиентами, передал Bloomberg.

Это заявление было сделано на фоне поиска европейскими потребителями альтернативы поставкам угля из России, после того как против российских компаний были введены санкции из-за военной спецоперации на Украине. Бишоп пояснил, что сейчас почти весь уголь уже законтрактован на отправку в страны Восточной Азии – Тайвань, Южную Корею и Японию, а увеличение предложения «вряд ли возможно, хотя цены в обозримой перспективе будут оставаться высокими». Какие-то дополнительные отгрузки в Европу пока не планируются, резюмировал топ-менеджер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных