Газета
Экономика Эксклюзивно по подписке.
3 месяца за 990 ₽

Замедление недельной инфляции и укрепление рубля: ждать ли смягчения политики ЦБ?

Большинство аналитиков считают стабилизацию временной
Анастасия Бойко
Производители продукции будут постепенно повышать отпускные цены, подстраивая их под изменившиеся условия / Максим Стулов / Ведомости

Оперативные данные Росстата по инфляции, а также укрепление курса рубля могут говорить о временной стабилизации ситуации в экономике после беспрецедентного санкционного шока. По данным статистического ведомства, с 19 по 25 марта рост цен замедлился до 1,2% после 1,93% неделей ранее, 2,09% в период с 5 по 11 марта и 2,2% с 26 февраля по 4 марта. Кроме того, несколько дней подряд фиксируется укрепление национальной валюты. Часть опрошенных «Ведомостями» аналитиков видят в этом предпосылки предстоящего смягчения денежно-кредитной политики (ДКП). Тем не менее большая часть экспертов считают, что пик инфляции не пройден, а риски дополнительных санкций пока не позволяют ожидать снижения ключевой ставки.

Укрепление рубля, замедление недельной инфляции и коррекция ставок на депозитном рынке могут послужить хорошим импульсом для начала смягчения валютных ограничений и процентной политики ЦБ, пишет в обзоре начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес капитал» Юрий Кравченко. На валютном рынке рубль в последние дни уперся в диапазон 82,5–83,0 по доллару, при этом в целом российская валюта демонстрирует укрепление восьмую торговую сессию подряд, отмечает эксперт. По итогам торгов на Мосбирже 31 марта курс рубля укреплялся: американская валюта стоила 83,20 руб., а евро – 92,50 руб. На закрытии торгов накануне, 30 марта, курс доллара снизился до 84,5 руб., евро торговался в районе 94 руб.

Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных