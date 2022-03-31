Замедление недельной инфляции и укрепление рубля: ждать ли смягчения политики ЦБ?

Оперативные данные Росстата по инфляции, а также укрепление курса рубля могут говорить о временной стабилизации ситуации в экономике после беспрецедентного санкционного шока. По данным статистического ведомства, с 19 по 25 марта рост цен замедлился до 1,2% после 1,93% неделей ранее, 2,09% в период с 5 по 11 марта и 2,2% с 26 февраля по 4 марта. Кроме того, несколько дней подряд фиксируется укрепление национальной валюты. Часть опрошенных «Ведомостями» аналитиков видят в этом предпосылки предстоящего смягчения денежно-кредитной политики (ДКП). Тем не менее большая часть экспертов считают, что пик инфляции не пройден, а риски дополнительных санкций пока не позволяют ожидать снижения ключевой ставки.