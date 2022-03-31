Замедление недельной инфляции и укрепление рубля: ждать ли смягчения политики ЦБ?Большинство аналитиков считают стабилизацию временной
Оперативные данные Росстата по инфляции, а также укрепление курса рубля могут говорить о временной стабилизации ситуации в экономике после беспрецедентного санкционного шока. По данным статистического ведомства, с 19 по 25 марта рост цен замедлился до 1,2% после 1,93% неделей ранее, 2,09% в период с 5 по 11 марта и 2,2% с 26 февраля по 4 марта. Кроме того, несколько дней подряд фиксируется укрепление национальной валюты. Часть опрошенных «Ведомостями» аналитиков видят в этом предпосылки предстоящего смягчения денежно-кредитной политики (ДКП). Тем не менее большая часть экспертов считают, что пик инфляции не пройден, а риски дополнительных санкций пока не позволяют ожидать снижения ключевой ставки.
Укрепление рубля, замедление недельной инфляции и коррекция ставок на депозитном рынке могут послужить хорошим импульсом для начала смягчения валютных ограничений и процентной политики ЦБ, пишет в обзоре начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес капитал» Юрий Кравченко. На валютном рынке рубль в последние дни уперся в диапазон 82,5–83,0 по доллару, при этом в целом российская валюта демонстрирует укрепление восьмую торговую сессию подряд, отмечает эксперт. По итогам торгов на Мосбирже 31 марта курс рубля укреплялся: американская валюта стоила 83,20 руб., а евро – 92,50 руб. На закрытии торгов накануне, 30 марта, курс доллара снизился до 84,5 руб., евро торговался в районе 94 руб.