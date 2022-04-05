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Эксперты назвали сумму антикризисных расходов для удержания экономики от провала

Эксперты РАН предложили увеличить бюджетные траты на 4 трлн рублей
Анастасия Бойко
Около 1,5 трлн руб. эксперты предлагают направить на социальные расходы – это поддержит потребительский спрос и смягчит сокращение экономики / Андрей Гордеев / Ведомости

Смягчить последствия санкций для российской экономики можно с помощью резкого наращивания расходов бюджета, считают эксперты Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН. Сумма дополнительных антикризисных трат должна составить не меньше 4 трлн руб., или около 3% номинального ВВП за 2021 г., говорится в докладе организации «Оценка последствий санкционного давления для экономики России». Эти средства эксперты РАН предлагают распределить в следующей пропорции: 1% ВВП, или 1,3 трлн руб., – на поддержку доходов населения, еще 0,5%, или 650 млрд руб., – на госпотребление, остальные 1,5%, или 2 трлн руб., – на бюджетные инвестиции.

Реализация такого плана позволит удержать экономику от слишком резкого провала – рост бюджетных трат на 4 трлн руб. включен в «реалистичный» сценарий ИНП РАН. Согласно этому варианту, ВВП России сократится на 5,1% в 2022 г., а инвестиции упадут на 17%, следует из расчетов института. Это гораздо более оптимистичные оценки по сравнению с другими прогнозами. В Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) ожидают падения ВВП на 6,3–6,6%. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, подготовленному ЦБ, экономика может сократиться на 8%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных