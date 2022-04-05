Эксперты назвали сумму антикризисных расходов для удержания экономики от провала

Смягчить последствия санкций для российской экономики можно с помощью резкого наращивания расходов бюджета, считают эксперты Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН. Сумма дополнительных антикризисных трат должна составить не меньше 4 трлн руб., или около 3% номинального ВВП за 2021 г., говорится в докладе организации «Оценка последствий санкционного давления для экономики России». Эти средства эксперты РАН предлагают распределить в следующей пропорции: 1% ВВП, или 1,3 трлн руб., – на поддержку доходов населения, еще 0,5%, или 650 млрд руб., – на госпотребление, остальные 1,5%, или 2 трлн руб., – на бюджетные инвестиции.