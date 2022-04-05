Эксперты назвали сумму антикризисных расходов для удержания экономики от провала

Эксперты назвали сумму антикризисных расходов для удержания экономики от провалаЭксперты РАН предложили увеличить бюджетные траты на 4 трлн рублей
Смягчить последствия санкций для российской экономики можно с помощью резкого наращивания расходов бюджета, считают эксперты Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН. Сумма дополнительных антикризисных трат должна составить не меньше 4 трлн руб., или около 3% номинального ВВП за 2021 г., говорится в докладе организации «Оценка последствий санкционного давления для экономики России». Эти средства эксперты РАН предлагают распределить в следующей пропорции: 1% ВВП, или 1,3 трлн руб., – на поддержку доходов населения, еще 0,5%, или 650 млрд руб., – на госпотребление, остальные 1,5%, или 2 трлн руб., – на бюджетные инвестиции.
Реализация такого плана позволит удержать экономику от слишком резкого провала – рост бюджетных трат на 4 трлн руб. включен в «реалистичный» сценарий ИНП РАН. Согласно этому варианту, ВВП России сократится на 5,1% в 2022 г., а инвестиции упадут на 17%, следует из расчетов института. Это гораздо более оптимистичные оценки по сравнению с другими прогнозами. В Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) ожидают падения ВВП на 6,3–6,6%. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, подготовленному ЦБ, экономика может сократиться на 8%.