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Динамическая модель для работы правительства. Что говорил Мишустин о санкциях

Шапкозакидательских настроений в правительстве нет, подчеркнул премьер
Анастасия Бойко
Беспрецедентные санкции премьер Михаил Мишустин считает еще и уникальным «пространством возможностей» / Евгений Разумный / Ведомости

Экономическую ситуацию в стране, которая возникла из-за введения беспрецедентного числа санкций, можно назвать сложнейшей за три десятилетия истории России. При этом ограничения дают уникальное «пространство возможностей», которым страна должна воспользоваться. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе отчета в Госдуме о работе кабмина.

«Шапкозакидательских настроений в правительстве нет. Мы знаем, что делать и как выполнять порученное нам главой государства», – подчеркнул Мишустин. По его словам, количество ограничений превосходит когда-либо вводимые в отношении любой другой страны – всего их уже свыше 6000. Для противостояния санкциям у страны «есть возможности», но экономике нужно хотя бы полгода, чтобы перестроиться «при таком ударе», отметил премьер-министр.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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