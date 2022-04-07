Динамическая модель для работы правительства. Что говорил Мишустин о санкциях

Динамическая модель для работы правительства. Что говорил Мишустин о санкцияхШапкозакидательских настроений в правительстве нет, подчеркнул премьер
Экономическую ситуацию в стране, которая возникла из-за введения беспрецедентного числа санкций, можно назвать сложнейшей за три десятилетия истории России. При этом ограничения дают уникальное «пространство возможностей», которым страна должна воспользоваться. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе отчета в Госдуме о работе кабмина.
«Шапкозакидательских настроений в правительстве нет. Мы знаем, что делать и как выполнять порученное нам главой государства», – подчеркнул Мишустин. По его словам, количество ограничений превосходит когда-либо вводимые в отношении любой другой страны – всего их уже свыше 6000. Для противостояния санкциям у страны «есть возможности», но экономике нужно хотя бы полгода, чтобы перестроиться «при таком ударе», отметил премьер-министр.