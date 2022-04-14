Газета
Экономика Эксклюзивно по подписке

Moody’s ожидает рост нефти Brent до $160 в случае ограничений на поставки из России

Это приведет к переходу отдельных стран ЕС на «топливные квоты»
Федор Ужов
Moody’s прогнозирует рост барреля Brent до $160 в 2022 году в случае ограничений на поставки из России / Sergei Karpukhin / REUTER

Введение эмбарго на поставки энергоресурсов из России приведет к росту цен на эталонные сорта нефти Brent и WTI в Европе до $160/барр. в 2022 г. Такие оценки приводит международное рейтинговое агентство Moody’s в докладе «Европейские коммунальные службы и энергоемкие производства – среди первых пострадавших от запрета на поставки энергоресурсов из России». Аналитики агентства оговариваются, что это не основной, а скорее пессимистичный сценарий, хотя и довольно вероятный в целом.

Непрекращающиеся призывы к дальнейшему ужесточению санкций ЕС против России и ответные угрозы Москвы прекратить поставки газа в «недружественные» страны увеличивают риск «внезапной остановки поставок российских энергоресурсов в Европу в целом», пишут эксперты агентства. Одним из наиболее значимых последствий «отсечения» от российского энергетического экспорта и роста цен на нефть станет, по мнению Moody’s, нормирование потребления энергоресурсов – введение «топливных квот» в отдельных странах Европы с высокой зависимостью от поставок из России.

Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных