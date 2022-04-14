Moody’s ожидает рост нефти Brent до $160 в случае ограничений на поставки из России

Введение эмбарго на поставки энергоресурсов из России приведет к росту цен на эталонные сорта нефти Brent и WTI в Европе до $160/барр. в 2022 г. Такие оценки приводит международное рейтинговое агентство Moody’s в докладе «Европейские коммунальные службы и энергоемкие производства – среди первых пострадавших от запрета на поставки энергоресурсов из России». Аналитики агентства оговариваются, что это не основной, а скорее пессимистичный сценарий, хотя и довольно вероятный в целом.