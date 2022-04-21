Законопроект об изъятии имущества граждан из недружественных стран признан неконституционным

На заседании президентского совета его зампред, завкафедрой гражданского права юрфака МГУ Евгений Суханов, напомнил, что по ст. 35 Конституции «каждый вправе иметь имущество в собственности, никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда»: «Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения». В законопроекте Крыма речь идет о фактической национализации движимого и недвижимого имущества, денежных средств, вкладов в банках, ценных бумаг, корпоративных прав, иного имущества (активов), которые непосредственно или через аффилированных лиц принадлежат иностранным государствам и лицам.