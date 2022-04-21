Газета
Экономика Эксклюзивно по подписке

Законопроект об изъятии имущества граждан из недружественных стран признан неконституционным

Президентский Совет по кодификации законодательства рекомендовал его не принимать
Екатерина Гробман
В президентском Совете по кодификации (на фото – его председатель Павел Крашенинников) считают, что национализация без четких критериев не соответствует Конституции / Антон Новодережкин / ТАСС

Президентский Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства не поддержал законопроект о принудительном изъятии имущества, который внес в Госдуму госсовет Крыма. Разработанные поправки в ст. 235 ч. 1 Гражданского кодекса (ГК) подразумевали возможность принудительно изымать имущество граждан из недружественных стран. Изъятие имущества предлагается осуществлять без выплаты компенсации стоимости активов. Порядок принудительного изъятия такого имущества регионы смогут, согласно тексту инициативы, определять самостоятельно законом, который должен быть принят на уровне субъекта Федерации. С поручением разработать такой законопроект выступал глава Крыма Сергей Аксенов.

На заседании президентского совета его зампред, завкафедрой гражданского права юрфака МГУ Евгений Суханов, напомнил, что по ст. 35 Конституции «каждый вправе иметь имущество в собственности, никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда»: «Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения». В законопроекте Крыма речь идет о фактической национализации движимого и недвижимого имущества, денежных средств, вкладов в банках, ценных бумаг, корпоративных прав, иного имущества (активов), которые непосредственно или через аффилированных лиц принадлежат иностранным государствам и лицам.

Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных