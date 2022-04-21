Законопроект об изъятии имущества граждан из недружественных стран признан неконституционным

Законопроект об изъятии имущества граждан из недружественных стран признан неконституционнымПрезидентский Совет по кодификации законодательства рекомендовал его не принимать
Президентский Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства не поддержал законопроект о принудительном изъятии имущества, который внес в Госдуму госсовет Крыма. Разработанные поправки в ст. 235 ч. 1 Гражданского кодекса (ГК) подразумевали возможность принудительно изымать имущество граждан из недружественных стран. Изъятие имущества предлагается осуществлять без выплаты компенсации стоимости активов. Порядок принудительного изъятия такого имущества регионы смогут, согласно тексту инициативы, определять самостоятельно законом, который должен быть принят на уровне субъекта Федерации. С поручением разработать такой законопроект выступал глава Крыма Сергей Аксенов.
На заседании президентского совета его зампред, завкафедрой гражданского права юрфака МГУ Евгений Суханов, напомнил, что по ст. 35 Конституции «каждый вправе иметь имущество в собственности, никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда»: «Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения». В законопроекте Крыма речь идет о фактической национализации движимого и недвижимого имущества, денежных средств, вкладов в банках, ценных бумаг, корпоративных прав, иного имущества (активов), которые непосредственно или через аффилированных лиц принадлежат иностранным государствам и лицам.