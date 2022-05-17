Наличные в обращении вернулись на докризисный уровень

На 1 мая наличные деньги в обращении без учета обязательных резервов (эту статистику ЦБ раскрывает на ежемесячной основе) составили 14,34 трлн руб., сократившись за два месяца на 1,5 трлн руб. – на 1 марта они составляли 15,8 трлн руб. После 24 февраля на фоне девальвации рубля и паники население активно запасалось наличными: если до спецоперации еженедельный показатель денежной массы с начала года не превышал 14,9 трлн руб., то с 18 февраля по 4 марта он вырос на 2,74 трлн до 17,23 ­трлн руб. и держался на этом уровне минимум до 11 марта.