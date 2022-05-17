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Наличные в обращении вернулись на докризисный уровень

Этому способствовали меры ЦБ и рост ключевой ставки
Софья Шелудченко
Денежная база в широком определении помимо наличных средств в обращении и их остатках на счетах обязательных резервов учитывает средства банков на корсчетах и их депозиты, размещенные в ЦБ, вложения кредитных организаций в облигации регулятора, а также иные обязательства ЦБ по операциям с кредитными организациями в рублях / Евгений Разумный / Ведомости

Объем наличных денег в обращении вернулся на докризисный уровень: денежная масса в узком определении 6 мая оказалась на своем минимальном уровне после начала спецоперации, достигнув 14,36 трлн руб., следует из еженедельных данных Банка России. Показатель учитывает наличные деньги в обращении с учетом остатков в кассах банков, а также обязательные резервы банков в ЦБ (их доля в показателе обычно 1–3%). Уровень денежной массы вернулся к значениям до начала спецоперации, планомерно сокращаясь с пиковых значений начала марта, когда он взлетел до рекордных 17,2 трлн руб.

На 1 мая наличные деньги в обращении без учета обязательных резервов (эту статистику ЦБ раскрывает на ежемесячной основе) составили 14,34 трлн руб., сократившись за два месяца на 1,5 трлн руб. – на 1 марта они составляли 15,8 трлн руб. После 24 февраля на фоне девальвации рубля и паники население активно запасалось наличными: если до спецоперации еженедельный показатель денежной массы с начала года не превышал 14,9 трлн руб., то с 18 февраля по 4 марта он вырос на 2,74 трлн до 17,23 ­трлн руб. и держался на этом уровне минимум до 11 марта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных