Наличные в обращении вернулись на докризисный уровень

Наличные в обращении вернулись на докризисный уровеньЭтому способствовали меры ЦБ и рост ключевой ставки
Объем наличных денег в обращении вернулся на докризисный уровень: денежная масса в узком определении 6 мая оказалась на своем минимальном уровне после начала спецоперации, достигнув 14,36 трлн руб., следует из еженедельных данных Банка России. Показатель учитывает наличные деньги в обращении с учетом остатков в кассах банков, а также обязательные резервы банков в ЦБ (их доля в показателе обычно 1–3%). Уровень денежной массы вернулся к значениям до начала спецоперации, планомерно сокращаясь с пиковых значений начала марта, когда он взлетел до рекордных 17,2 трлн руб.
На 1 мая наличные деньги в обращении без учета обязательных резервов (эту статистику ЦБ раскрывает на ежемесячной основе) составили 14,34 трлн руб., сократившись за два месяца на 1,5 трлн руб. – на 1 марта они составляли 15,8 трлн руб. После 24 февраля на фоне девальвации рубля и паники население активно запасалось наличными: если до спецоперации еженедельный показатель денежной массы с начала года не превышал 14,9 трлн руб., то с 18 февраля по 4 марта он вырос на 2,74 трлн до 17,23 трлн руб. и держался на этом уровне минимум до 11 марта.