Лимиты на льготные инвесткредиты для МСП решили передать на программу оборотных займов

Лимиты по программе льготных инвестиционных кредитов для малого и среднего бизнеса разрешат использовать на оборотные займы. О переформатировании меры поддержки «Ведомостям» сообщил представитель Корпорации МСП (КМСП), новые параметры механизма утвердил совет директоров института развития. Кроме пополнения оборотных средств льготные кредиты можно будет использовать для рефинансирования других займов, полученных ранее по более высокой ставке. При этом возможность направлять полученные средства на инвестиции сохранится.