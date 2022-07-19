Лимиты на льготные инвесткредиты для МСП решили передать на программу оборотных займов

Лимиты на льготные инвесткредиты для МСП решили передать на программу оборотных займовБрать длинные деньги под долгосрочные проекты бизнес оказался не готов
Лимиты по программе льготных инвестиционных кредитов для малого и среднего бизнеса разрешат использовать на оборотные займы. О переформатировании меры поддержки «Ведомостям» сообщил представитель Корпорации МСП (КМСП), новые параметры механизма утвердил совет директоров института развития. Кроме пополнения оборотных средств льготные кредиты можно будет использовать для рефинансирования других займов, полученных ранее по более высокой ставке. При этом возможность направлять полученные средства на инвестиции сохранится.
В начале марта на фоне введения санкций Банк России сообщил о запуске двух программ льготного кредитования малых и средних предприятий (МСП) – общий лимит фондирования по ним составил 675 млрд руб., ресурс был распределен примерно поровну.