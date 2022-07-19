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Лимиты на льготные инвесткредиты для МСП решили передать на программу оборотных займов

Брать длинные деньги под долгосрочные проекты бизнес оказался не готов
Анастасия Бойко Наталья Заруцкая
Главная задача – постараться максимально спасти бизнес, чтобы он продолжал функционировать / Елизавета Аксенова / Ведомости

Лимиты по программе льготных инвестиционных кредитов для малого и среднего бизнеса разрешат использовать на оборотные займы. О переформатировании меры поддержки «Ведомостям» сообщил представитель Корпорации МСП (КМСП), новые параметры механизма утвердил совет директоров института развития. Кроме пополнения оборотных средств льготные кредиты можно будет использовать для рефинансирования других займов, полученных ранее по более высокой ставке. При этом возможность направлять полученные средства на инвестиции сохранится.

В начале марта на фоне введения санкций Банк России сообщил о запуске двух программ льготного кредитования малых и средних предприятий (МСП) – общий лимит фондирования по ним составил 675 млрд руб., ресурс был распределен примерно поровну.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных