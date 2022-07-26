Минфин предложил масштабные поправки в Налоговый кодекс. Что они поменяют?

Минфин подготовил масштабный пакет поправок в Налоговый кодекс (НК), отражающих его политику на ближайшие три года. Законопроект с изменениями размещен на портале проектов нормативных правовых актов, корректировки НК должны повысить эффективность налоговой системы, сообщил представитель Минфина.