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Минфин предложил масштабные поправки в Налоговый кодекс. Что они поменяют?

Ведомство хочет взимать налоги с зарубежных сотрудников российских компаний, передать функции налоговых агентов брокерам и букмекерам и ускорить возмещение НДС
Любовь Романова
Корректировки НК должны повысить эффективность налоговой системы / Виталий Белоусов / ТАСС

Минфин подготовил масштабный пакет поправок в Налоговый кодекс (НК), отражающих его политику на ближайшие три года. Законопроект с изменениями размещен на портале проектов нормативных правовых актов, корректировки НК должны повысить эффективность налоговой системы, сообщил представитель Минфина.

Одна из главных корректировок касается налогообложения сотрудников российских компаний, работающих дистанционно из-за рубежа. Минфин хочет относить их вознаграждение к доходам от российских источников, соответственно, такие работники должны будут платить налоги в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных