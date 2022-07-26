Минфин предложил масштабные поправки в Налоговый кодекс. Что они поменяют?Ведомство хочет взимать налоги с зарубежных сотрудников российских компаний, передать функции налоговых агентов брокерам и букмекерам и ускорить возмещение НДС
Минфин подготовил масштабный пакет поправок в Налоговый кодекс (НК), отражающих его политику на ближайшие три года. Законопроект с изменениями размещен на портале проектов нормативных правовых актов, корректировки НК должны повысить эффективность налоговой системы, сообщил представитель Минфина.
Одна из главных корректировок касается налогообложения сотрудников российских компаний, работающих дистанционно из-за рубежа. Минфин хочет относить их вознаграждение к доходам от российских источников, соответственно, такие работники должны будут платить налоги в России.
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