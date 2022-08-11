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Почему Европа может столкнуться с нехваткой сезонных рабочих на фоне СВО

Сейчас проблема со сбором урожая возникла в Нидерландах и Финляндии, а ближе к осени может коснуться Польши
Антон Козлов
Финские фермеры рискуют потерять до 50–60 т клубники из-за недостатка рабочих рук / AP

В Европе на сезонные работы традиционно устраивались трудовые мигранты, преимущественно с Украины. При этом на фоне спецоперации европейские страны могут столкнуться с нехваткой рабочих рук. Например, финские фермеры рискуют потерять до 50–60 т клубники из-за недостатка рабочих рук, сообщил в начале августа местный портал YLE. Около 70% сборщиков клубники в основном были представлены работниками с Украины, указывает издание.

При этом на территории Европы в июле было зафиксировано около 6 млн украинских беженцев, среди которых трудоспособными были признаны 1,2 млн человек, следует из доклада ОЭСР о влиянии конфликта на европейский рынок труда. Наибольшее увеличение числа трудоспособного населения отмечается в странах Восточной Европы – в Чехии (на 2,2%), Польше (2,1%), Эстонии (1,9%), Венгрии, Латвии, Словакии, Литве и Румынии (от 1 до 1,5%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных