Почему Европа может столкнуться с нехваткой сезонных рабочих на фоне СВО

Почему Европа может столкнуться с нехваткой сезонных рабочих на фоне СВОСейчас проблема со сбором урожая возникла в Нидерландах и Финляндии, а ближе к осени может коснуться Польши
В Европе на сезонные работы традиционно устраивались трудовые мигранты, преимущественно с Украины. При этом на фоне спецоперации европейские страны могут столкнуться с нехваткой рабочих рук. Например, финские фермеры рискуют потерять до 50–60 т клубники из-за недостатка рабочих рук, сообщил в начале августа местный портал YLE. Около 70% сборщиков клубники в основном были представлены работниками с Украины, указывает издание.
При этом на территории Европы в июле было зафиксировано около 6 млн украинских беженцев, среди которых трудоспособными были признаны 1,2 млн человек, следует из доклада ОЭСР о влиянии конфликта на европейский рынок труда. Наибольшее увеличение числа трудоспособного населения отмечается в странах Восточной Европы – в Чехии (на 2,2%), Польше (2,1%), Эстонии (1,9%), Венгрии, Латвии, Словакии, Литве и Румынии (от 1 до 1,5%).