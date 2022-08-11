Почему Европа может столкнуться с нехваткой сезонных рабочих на фоне СВО

При этом на территории Европы в июле было зафиксировано около 6 млн украинских беженцев, среди которых трудоспособными были признаны 1,2 млн человек, следует из доклада ОЭСР о влиянии конфликта на европейский рынок труда. Наибольшее увеличение числа трудоспособного населения отмечается в странах Восточной Европы – в Чехии (на 2,2%), Польше (2,1%), Эстонии (1,9%), Венгрии, Латвии, Словакии, Литве и Румынии (от 1 до 1,5%).