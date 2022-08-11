Минэк предлагает освободить от налогообложения региональные гранты

Речь идет о получении грантов, премий и призов в денежной или натуральной форме, которые выделяются напрямую из региональных и местных бюджетов, а также через некоммерческую организацию (НКО). От налогообложения предлагается освободить также господдержку от субъектов России на оплату проезда на соревнования, питания и размещения в гостинице участников социально значимых проектов, а также на услуги связи для волонтеров. При этом законопроектом ограничиваются сферы реализации таких грантов законом об НКО, который устанавливает направления, по которым организации могут получить поддержку от государства. «Гранты физическим лицам предоставляются, как правило, в сфере поддержки образования, науки, культуры, развития гражданского общества, других общественно важных направлениях», – говорится в пояснительной записке. Не выплачивая налоги с таких грантов, их получатели смогут направить больший объем средств на ре­ализацию мероприятий по этим направлениям, считают авторы законопроекта.