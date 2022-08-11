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Минэк предлагает освободить от налогообложения региональные гранты

Сейчас преференции доступны только получателям федеральных грантов
Анастасия Бойко
Минэк предлагает освободить от налогообложения региональные гранты / Андрей Гордеев / Ведомости

Минэкономразвития хочет освободить получателей региональных грантов и субсидий от уплаты НДФЛ аналогично порядку, который действует для федеральных мер поддержки, следует из разработанного ведомством законопроекта. Поправки предлагается внести в ст. 217 Налогового кодекса (НК).

Речь идет о получении грантов, премий и призов в денежной или натуральной форме, которые выделяются напрямую из региональных и местных бюджетов, а также через некоммерческую организацию (НКО). От налогообложения предлагается освободить также господдержку от субъектов России на оплату проезда на соревнования, питания и размещения в гостинице участников социально значимых проектов, а также на услуги связи для волонтеров. При этом законопроектом ограничиваются сферы реализации таких грантов законом об НКО, который устанавливает направления, по которым организации могут получить поддержку от государства. «Гранты физическим лицам предоставляются, как правило, в сфере поддержки образования, науки, культуры, развития гражданского общества, других общественно важных направлениях», – говорится в пояснительной записке. Не выплачивая налоги с таких грантов, их получатели смогут направить больший объем средств на ре­ализацию мероприятий по этим направлениям, считают авторы законопроекта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных