Минфин готов возобновить валютные интервенции в сентябре

По словам источников «Ведомостей», вопрос одобрения концепции вынесен на уровень президента. Как только решение будет принято, Минфин сможет оперативно возобновить покупки валюты. «Поскольку, очевидно, вопрос с правилом будет урегулирован до внесения проекта бюджета, теоретически интервенции могут начаться уже в сентябре», – уточнил один из собеседников. Препятствий, чтобы возобновить покупки в переходный период, действительно нет, подтвердил другой источник «Ведомостей». Закон дал право приостановить действие бюджетного правила – его можно разморозить. По словам собеседника, формально закупки в таком случае можно будет производить лишь в рамках предыдущей версии правила, поскольку новый механизм для своего полноценного запуска должен быть принят в виде закона.