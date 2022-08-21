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Минфин готов возобновить валютные интервенции в сентябре

Вопрос одобрения бюджетного правила вынесен на уровень президента
Любовь Романова
В министерстве не рассматривают других валют для закупки по бюджетному правилу, кроме юаня  / GettyImages

Минфин готов в тестовом режиме начать покупки валюты на нефтегазовые сверхдоходы в ближайшее время – как только будет одобрена концепция бюджетного правила, сообщил «Ведомостям» близкий к правительству источник, информацию подтвердили два других собеседника, также близкие к кабинету министров. По их словам, механизм должен быть согласован до внесения в Госдуму проекта бюджета – в этом году правительство должно сделать это до 1 октября.

По словам источников «Ведомостей», вопрос одобрения концепции вынесен на уровень президента. Как только решение будет принято, Минфин сможет оперативно возобновить покупки валюты. «Поскольку, очевидно, вопрос с правилом будет урегулирован до внесения проекта бюджета, теоретически интервенции могут начаться уже в сентябре», – уточнил один из собеседников. Препятствий, чтобы возобновить покупки в переходный период, действительно нет, подтвердил другой источник «Ведомостей». Закон дал право приостановить действие бюджетного правила – его можно разморозить. По словам собеседника, формально закупки в таком случае можно будет производить лишь в рамках предыдущей версии правила, поскольку новый механизм для своего полноценного запуска должен быть принят в виде закона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных