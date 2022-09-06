Газета
Экономика Эксклюзивно по подписке

Инфляция в Турции поставила четвертьвековой рекорд

Но правительство не спешит принимать меры, считая, что ситуация вскоре нормализуется
Илья Лакстыгал Глеб Мишутин
Политика турецкого регулятора с понижением ставки при рекордной инфляции остается аномальной для мировой практики / Burhan Ozbilici / AP

Индекс изменения потребительских цен в Турции в августе 2022 г. достиг 80,21% в годовом исчислении – рекордного значения с 1998 г. Об этом в ежемесячном отчете сообщает Институт статистики Турции (Turkstat). По сравнению с июлем инфляция в стране выросла на 1,46%. 

Наибольший вклад в годовую инфляцию в августе внесли транспортные услуги (+116,8%), мебель и бытовая техника (+92%), а также продукты питания и безалкогольные напитки (+90,2%). Алкоголь и табачные изделия подорожали на 82,4%, стоимость услуг общепита – на 80,9%, аренда жилья – на 71,8%, услуги здравоохранения – на 58,3%.

В августе Центробанк Турции впервые с декабря 2021 г. понизил ставку на 100 базисных пунктов – до 13%. Свое решение регулятор объяснил необходимостью сохранить комфортные условия для кредитования бизнеса. В общемировой практике центробанки при высокой инфляции, наоборот, повышают ставку. В конце прошлого года на очередное снижение ставки лира отреагировала падением курса до рекордных 18,36 лиры за $1. Ее курс стабилизировался лишь после заявления президента Реджепа Тайипа Эрдогана о решении компенсировать курсовую разницу держателям депозитов в национальной валюте. Бывший глава ЦБ Наджи Агбала был уволен, после того как в марте 2021 г. поднял процентную ставку до 19%. Он и оппозиционные политики критикуют последовательное понижение ставки властями в условиях рекордной инфляции. Но в правительстве считают, что инфляция скоро начнет снижаться, и не намерены менять кредитно-денежную политику, заявил 5 сентября министр финансов Турции Нуреддин Небати.

Вы видите 50% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных