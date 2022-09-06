Инфляция в Турции поставила четвертьвековой рекорд

В августе Центробанк Турции впервые с декабря 2021 г. понизил ставку на 100 базисных пунктов – до 13%. Свое решение регулятор объяснил необходимостью сохранить комфортные условия для кредитования бизнеса. В общемировой практике центробанки при высокой инфляции, наоборот, повышают ставку. В конце прошлого года на очередное снижение ставки лира отреагировала падением курса до рекордных 18,36 лиры за $1. Ее курс стабилизировался лишь после заявления президента Реджепа Тайипа Эрдогана о решении компенсировать курсовую разницу держателям депозитов в национальной валюте. Бывший глава ЦБ Наджи Агбала был уволен, после того как в марте 2021 г. поднял процентную ставку до 19%. Он и оппозиционные политики критикуют последовательное понижение ставки властями в условиях рекордной инфляции. Но в правительстве считают, что инфляция скоро начнет снижаться, и не намерены менять кредитно-денежную политику, заявил 5 сентября министр финансов Турции Нуреддин Небати.