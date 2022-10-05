Бизнес попросил Мишустина продлить на два года мораторий на проверки

Президент объединения «Опора России» Александр Калинин обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением продлить мораторий на плановые и внеплановые проверки бизнеса (письмо есть у «Ведомостей»). Он был введен в марте в качестве антикризисной меры, его срок истекает в конце года. Введение этой меры позволило втрое снизить количество проверок, напоминает он в письме, ссылаясь на данные Минэка. Благодаря мораторию предприниматели смогли в кризисный период сосредоточиться на бизнес-процессах, не отвлекаясь на взаимодействие с контрольно-надзорными органами, пишет Калинин. При этом роста числа случаев причинения вреда, прежде всего жизни и здоровью людей, зафиксировано не было, отмечает он.