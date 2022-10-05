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Бизнес попросил Мишустина продлить на два года мораторий на проверки

В правительстве делать этого пока не планируют, но допускают такое решение
Антон Козлов
Инспекции по вопросам, связанным с рисками значительных материальных последствий, осуществляются в установленном порядке / Александр Колбасов / ТАСС

Президент объединения «Опора России» Александр Калинин обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением продлить мораторий на плановые и внеплановые проверки бизнеса (письмо есть у «Ведомостей»). Он был введен в марте в качестве антикризисной меры, его срок истекает в конце года. Введение этой меры позволило втрое снизить количество проверок, напоминает он в письме, ссылаясь на данные Минэка. Благодаря мораторию предприниматели смогли в кризисный период сосредоточиться на бизнес-процессах, не отвлекаясь на взаимодействие с контрольно-надзорными органами, пишет Калинин. При этом роста числа случаев причинения вреда, прежде всего жизни и здоровью людей, зафиксировано не было, отмечает он.

Более того, в связи с обновлением законодательства о государственном контроле и надзоре (в 2020 г. вступили в силу новые правила, сформированные в том числе в рамках кампании по отказу от устаревших норм – регуляторной гильотины. – «Ведомости») бизнесу требуется время на адаптацию, поясняет Калинин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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