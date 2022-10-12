Россиянам со счетами в Швейцарии грозят штрафы

Федеральная налоговая служба (ФНС) обменивается финансовой информацией с зарубежными налоговыми органами в автоматическом режиме с 2018 г., предоставляя данные о счетах и активах иностранцев в России и получая аналогичную информацию о российских налоговых резидентах. На прошлой неделе ведомство опубликовало проект приказа об утверждении перечня стран, с которыми осуществляется автообмен, из которого исключена Швейцария. Всего обновленный список насчитывает 85 стран и 11 территорий. Новый приказ должен вступить в силу после регистрации в Минюсте. Ранее, в середине сентября, швейцарские власти приняли решение временно приостановить обмен налоговой информацией с Россией. Вместе с тем в августе российское ведомство разместило другой проект приказа – со списком стран, не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с Россией, в котором Швейцария еще не значилась.