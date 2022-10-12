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Россиянам со счетами в Швейцарии грозят штрафы

ФНС планирует зеркально прекратить обмен со страной финансовой информацией
Любовь Романова
Без автообмена со Швейцарией снизится объем информации как по физическим лицам, так и по корпоративному сектору / Fabrice COFFRINI / AFP

Российские налоговые резиденты со счетами в швейцарских банках рискуют в скором времени стать нарушителями валютного законодательства и получить штрафы в размере до 40% от суммы переводов из-за прекращения обмена финансовой информацией между странами. О таком риске «Ведомостям» сообщили эксперты из ведущих консалтинговых компаний – «Технологии доверия», Б1, Kept и ряда других. После исключения Швейцарии из перечня государств, участвующих в автообмене с Россией, зачисления на швейцарские счета доходов от сдачи имущества в аренду, операций с ценными бумагами, дивидендов будут считаться незаконными валютными операциями.

Федеральная налоговая служба (ФНС) обменивается финансовой информацией с зарубежными налоговыми органами в автоматическом режиме с 2018 г., предоставляя данные о счетах и активах иностранцев в России и получая аналогичную информацию о российских налоговых резидентах. На прошлой неделе ведомство опубликовало проект приказа об утверждении перечня стран, с которыми осуществляется автообмен, из которого исключена Швейцария. Всего обновленный список насчитывает 85 стран и 11 территорий. Новый приказ должен вступить в силу после регистрации в Минюсте. Ранее, в середине сентября, швейцарские власти приняли решение временно приостановить обмен налоговой информацией с Россией. Вместе с тем в августе российское ведомство разместило другой проект приказа – со списком стран, не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с Россией, в котором Швейцария еще не значилась.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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