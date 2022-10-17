В правительстве хотят ориентировать туристический кэшбэк на малообеспеченных

В конце сентября глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что Минфин урезал финансирование программы туристического кэшбэка на 2023 и 2024 гг., но Ростуризм вернется к вопросу выделения средств на нее в следующем году. В проекте федерального бюджета на 2023–2025 гг., внесенном в Госдуму 28 сентября, не предусмотрено средств на программу в следующие три года. При этом в пояснительной записке к действующему закону о бюджете отмечалось, что «Национальной системе платежных карт» на программу туристического кэшбэка планируется выделить по 5 млрд руб. в 2022–2023 гг.