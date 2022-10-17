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В правительстве хотят ориентировать туристический кэшбэк на малообеспеченных

Компенсации за поездки будут распределяться с учетом критериев нуждаемости
Анастасия Бойко Маргарита Соболь Дмитрий Гринкевич
Переход на новую систему выплат кэшбэка позволит более адресно расходовать средства / Андрей Гордеев / Ведомости

Правительство планирует изменить условия получения туристического кэшбэка. Для назначения компенсаций за поездки хотят применять критерии нуждаемости, которые сейчас используются для выплат семьям с детьми: они учитывают денежные доходы, имущество, наличие автомобиля и вкладов. О таких планах «Ведомостям» сообщил источник, близкий к правительству, и подтвердил собеседник, знакомый с ходом обсуждения.

В конце сентября глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что Минфин урезал финансирование программы туристического кэшбэка на 2023 и 2024 гг., но Ростуризм вернется к вопросу выделения средств на нее в следующем году. В проекте федерального бюджета на 2023–2025 гг., внесенном в Госдуму 28 сентября, не предусмотрено средств на программу в следующие три года. При этом в пояснительной записке к действующему закону о бюджете отмечалось, что «Национальной системе платежных карт» на программу туристического кэшбэка планируется выделить по 5 млрд руб. в 2022–2023 гг.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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