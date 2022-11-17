Минфин внесет в правительство проект реформы накопительной пенсии до конца года

Актуальность такого законопроекта сейчас практически нулевая, считает эксперт «БКС мир инвестиций» Валерий Емельянов. Решение, по его мнению, должно было быть принято еще на стадии демонтажа старой накопительной системы, сейчас же у граждан оно не вызовет энтузиазма. После заморозки отчислений на накопительную пенсию в 2014 г. и многократных продлений этого «временного» решения доверие людей к системе было подорвано, отметил эксперт, чтобы его вернуть, уйдет много лет. Основной мотив провести эту реформу сейчас в том, чтобы наконец закрыть вопрос с накопительной пенсией, полагает он. Учитывая общий фон в экономике и политике, она не вызовет особого резонанса, хотя еще пару лет назад провести закон было бы трудно, добавил Емельянов.