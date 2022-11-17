Минфин внесет в правительство проект реформы накопительной пенсии до конца года

Минфин внесет в правительство проект реформы накопительной пенсии до конца годаГлавным инструментом стимулирования накоплений станет ИИС нового типа
Минфин до конца декабря планирует доработать и внести в правительство законопроект о реформе накопительной пенсии, подготовка которого идет уже несколько лет. Предлагаемые изменения должны быть ориентированы на наиболее состоятельных россиян, считают эксперты
Минфин до 30 декабря текущего года должен внести в правительство законопроект о новой добровольной накопительной пенсионной системе, следует из плана нормативной правовой работы министерства на 2022 г., с которым ознакомились «Ведомости». Документ предусматривает принцип добровольности и налоговые льготы, а также передачу гражданам пенсионных накоплений, замороженных с 2014 г., сообщил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Законопроект, по его словам, может быть внесен в Госдуму уже в начале декабря. Близкий к правительству источник подтвердил «Ведомостям» планы представить документ в кабмин до конца года. По его словам, главным инструментом стимулирования накоплений станет система индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). В частности, на пенсионный план будет ориентирован ИИС нового, третьего типа, уточнил собеседник.
Как писали «Ведомости» в начале октября, Минфин готовит систему единого налогового вычета, в рамках которой планирует поэтапно заменить ИИС основного, первого типа (ИИС-I) на инструменты нового формата. В разработанной ведомством концепции счета нового типа фигурируют как ИИС-III. В планах Минфина – установить единый налоговый вычет из налога на доходы физлиц (НДФЛ), полученные не только от внесенных на формирование стандартных долгосрочных сбережений средств, но и по другим продуктам финрынка, при условии что полученные по ним средства идут на «целевые выплаты» (их перечень установит правительство). Размер льготы по первому, традиционному виду инвестиций не будет, как и сейчас, превышать 400 000 руб. в год. Для получения льготы гражданам разрешат иметь не более трех долгосрочных продуктов одновременно.
По словам Аксакова, законопроект о реформе накопительной пенсии может быть принят в Думе достаточно оперативно. «Думаю, долго обсуждать не будем. Постараемся принять если не в этом году, то в I квартале следующего года точно», – заключил депутат.
В сентябре «Ведомости» писали, что Минфин предложил провести «приватизацию» пенсионных накоплений граждан, такая мера вошла в совместную с Центробанком презентацию, которая была представлена на стратегической сессии по развитию финрынка в правительстве в конце августа. Под приватизацией пенсионных накоплений подразумевается передача в собственность граждан накоплений, сформированных по системе обязательного пенсионного страхования, но замороженных с 2014 г., с предоставлением им права более свободно распоряжаться этими средствами, пояснял тогда Аксаков. Такие сбережения образовались следующим образом: до 2014 г. 6 п. п. из страхового тарифа в 22% составляли так называемую накопительную часть пенсии, которой можно было распоряжаться более свободно, чем страховой, – например, перевести в негосударственный пенсионный фонд.
Работа над новой системой пенсионных накоплений идет уже несколько лет. В конце октября 2019 г. Минфин опубликовал для общественного обсуждения законопроект о гарантированном пенсионном плане (ГПП), который разрабатывался совместно с ЦБ. Главным отличием этой системы от предыдущей, замороженной правительством в 2014 г., стала необходимость самостоятельно позаботиться о пенсионных сбережениях. Раньше платеж работодателя на пенсионное обеспечение делился на две части – 16% от фонда оплаты труда на выплату страховых пенсий (т. е. нынешним пенсионерам) и 6% – на накопления самого работника.
Но в 2014 г. правительство решило и эти 6% направлять в страховую пенсию. Предполагалось, что замороженные накопления граждане смогут перевести в ГПП. Участникам новой системы Минфин и ЦБ также предлагали дать льготы по уплате НДФЛ, но не более 6% от дохода, а на отчисления свыше этих 6% предоставлять социальный налоговый вычет. Планировалось, что льготы сможет получить и работодатель: если он решит софинансировать накопительную часть пенсии работника, то сможет вычесть эти расходы из базы по налогу на прибыль, но не более 6% от зарплаты сотрудника. Сохранность всех накоплений гарантировалась государством. Таким образом власти хотели дать гражданам возможность за счет личных взносов и при стимулирующей поддержке государства увеличить свою будущую пенсию.
В 2020 г. занимавший тогда должность замминистра финансов Антон Дроздов, выступая в Госдуме, говорил, что законопроект о добровольной накопительной пенсии находится на межведомственном согласовании, а представить депутатам его планируется в 2021 г. По его словам, обсуждалось несколько вариантов концепции законопроекта, но в результате выбран исключительно добровольный формат участия.
Для подготовки исполнения задач президента и решений стратегической сессии правительства негосударственные пенсионные фонды совместно с Минфином, Банком России, Минтрудом ведут разработку инициатив по стимулированию создания долгосрочных пенсионных вложений, сообщила председатель комитета НАПФ по стратегии пенсионного рынка, председатель совета директоров НПФ «Будущее» Галина Морозова. Накопления, сформированные в программе обязательного пенсионного страхования, в случае реализации концепции передаются в собственность граждан с сохранением их в пенсионной системе в виде стандартной схемы негосударственного пенсионного обеспечения, отметила она. Также, по ее словам, прорабатываются дополнительные стимулы, такие как повышение размера налогового вычета и другие возможности по управлению и увеличению размера этих средств.
Представители Минфина и ЦБ не ответили на запрос «Ведомостей».
Непростая реформа
Разработка данного законопроекта длится несколько лет и сроки его внесения и рассмотрения уже откладывались, что, возможно, произойдет и в дальнейшем, отметила директор рейтингов инвестиционных посредников НРА Елена Фивейская. Законотворчество в области пенсионного обеспечения граждан всегда является достаточно трудной задачей, которая вызывает бурную полемику, заметила она.
Основные сложности с подготовкой законопроекта заключаются в том, что любые изменения, связанные с пенсионной системой, кроме индексации и раздач единовременных выплат, крайне токсичны в плане возможной реакции общества, согласен главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. Вторая проблема, по его мнению, состоит в сильной разности интересов будущих пенсионеров, Минфина (как бы сэкономить казенные деньги), ПФР (как бы не утратить контроль), социальных ведомств (они так далеко не смотрят) и ЦБ (их волнует рынок ценных бумаг). Мировой опыт показывает, что хорошие реформы делаются не на уровне финансовых ведомств, а при политической воле на высшем уровне и межведомственными органами с широкими полномочиями, указал эксперт.
Актуальность такого законопроекта сейчас практически нулевая, считает эксперт «БКС мир инвестиций» Валерий Емельянов. Решение, по его мнению, должно было быть принято еще на стадии демонтажа старой накопительной системы, сейчас же у граждан оно не вызовет энтузиазма. После заморозки отчислений на накопительную пенсию в 2014 г. и многократных продлений этого «временного» решения доверие людей к системе было подорвано, отметил эксперт, чтобы его вернуть, уйдет много лет. Основной мотив провести эту реформу сейчас в том, чтобы наконец закрыть вопрос с накопительной пенсией, полагает он. Учитывая общий фон в экономике и политике, она не вызовет особого резонанса, хотя еще пару лет назад провести закон было бы трудно, добавил Емельянов.
Вопрос участия граждан в формировании своих пенсионных активов на добровольной основе достаточно сложный, а в текущих условиях вызовы, стоящие перед законодателями, видятся еще более серьезными, считает Фивейская. При замедлении экономики и снижении доходов возможности для пенсионных накоплений в любом случае несколько ограничены, а развитие пенсионной системы и ее совершенствование тесно взаимосвязаны с макроэкономической ситуацией в стране, отметила она. Со стороны правительства давно ведется разговор о том, что государственная пенсия будет небольшой и населению необходимо копить дополнительные средства, но при этом должна быть привлекательная возможность для таких накоплений, указала эксперт. В рамках обеспечения конкурентоспособности пенсионных продуктов уже обсуждалась возможность налоговых преференций для клиентов НПФ, а также гарантированность данных средств, предложит ли Минфин новые налоговые льготы или иные меры стимулирования, прогнозировать достаточно сложно, добавила она.
Предлагаемые изменения в системе пенсионных накоплений должны быть ориентированы на наиболее состоятельных россиян и работников крупных компаний, считает Табах. Реформа будет интересна примерно той же узкой аудитории, которая ранее участвовала в программе софинансирования пенсий (прием новых участников завершился в 2014 г.), последним годом взносов по которой станет 2023 год, полагает Емельянов. Суммарно в ней приняли участие, т. е. сами дополнительно перечислили деньги на будущую пенсию, получив финансовый бонус от государства, до 14,5 млн человек, отметил эксперт.
Как указывал ЦБ в сентябрьском обзоре ключевых показателей негосударственных пенсионных фондов, количество участников добровольной пенсионной системы растет на протяжении последних семи кварталов и на конец II квартала 2022 г. составило 6,2 млн человек.