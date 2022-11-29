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Россия скрыла своих финансовых партнеров от ОЭСР

Москва перестала делиться данными о странах, с которыми обменивалась налоговой информацией
Антон Козлов
Предполагалось, что Россия станет участницей ОЭСР и одобрит Единый глобальный стандарт по обмену налоговой информацией, но после введения международных санкций в 2014 г. переговоры о вступлении России в организацию были приостановлены / Максим Стулов / Ведомости

Россия стала единственной страной, которая не сообщила информацию о числе и составе стран, с которыми она вела обмен налоговой и банковской информацией в 2021 г. в рамках Стандарта автоматического обмена информацией (Common Reporting Standard, CRS) с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Об этом говорится в ежегодном докладе ОЭСР, опубликованном 9 ноября 2022 г. Россия присоединилась к CRS с 1 января 2018 г. и тогда же начала делиться своей информацией с налоговыми органами в других странах. По данным ОЭСР, в 2018 г. обмен у России был налажен с 50 другими государствами, к 2020 г. их число выросло до 69.

Стандарт CRS был одобрен еще в 2014 г., внедрить его обязалось около 100 стран. Почти все они обязательства выполнили, указывала ОЭСР в 2019 г. Не присоединились к механизму США, которые еще в 2010 г. приняли собственный закон «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных