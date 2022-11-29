Россия скрыла своих финансовых партнеров от ОЭСР

Россия скрыла своих финансовых партнеров от ОЭСРМосква перестала делиться данными о странах, с которыми обменивалась налоговой информацией
Россия стала единственной страной, которая не сообщила информацию о числе и составе стран, с которыми она вела обмен налоговой и банковской информацией в 2021 г. в рамках Стандарта автоматического обмена информацией (Common Reporting Standard, CRS) с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Об этом говорится в ежегодном докладе ОЭСР, опубликованном 9 ноября 2022 г. Россия присоединилась к CRS с 1 января 2018 г. и тогда же начала делиться своей информацией с налоговыми органами в других странах. По данным ОЭСР, в 2018 г. обмен у России был налажен с 50 другими государствами, к 2020 г. их число выросло до 69.
Стандарт CRS был одобрен еще в 2014 г., внедрить его обязалось около 100 стран. Почти все они обязательства выполнили, указывала ОЭСР в 2019 г. Не присоединились к механизму США, которые еще в 2010 г. приняли собственный закон «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA).