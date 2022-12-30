Донастройка льгот и НДФЛ для релокантов: каких налоговых изменений ждать в 2023 году

Донастройка льгот и НДФЛ для релокантов: каких налоговых изменений ждать в 2023 годуВ 2022 году власти искали баланс между интересами бюджета и бизнеса
В 2022 г. было принято множество налоговых новаций, которые были направлены на решение двух задач: оказать поддержку бизнесу в условиях санкционного давления и пополнить бюджет за счет повышения налоговой нагрузки на отдельные добывающие отрасли. Опрошенные «Ведомостями» эксперты считают, что в следующем году налоговые изменения будут во многом определяться ситуацией в экономике и геополитическими факторами, но в целом тренд последних лет на точечное снижение налоговой нагрузки и поиск источников для доходной части бюджета сохранится.
Налоговая политика в 2022 г. носила большей частью адаптивный характер, отмечал замминистра финансов Алексей Сазанов, подводя итоги года на конференции Ассоциации европейского бизнеса. «Мы были сосредоточены на принятии мер оперативного реагирования в ответ на изменение экономической ситуации, нежели реализации долгосрочных стратегических инициатив», – приводились его слова в пресс-релизе. Оперативные меры налоговой политики были нацелены на определение новых доходных источников для финансирования расходов бюджета, указывал замминистра. За счет использования налогового потенциала ресурсных отраслей удалось оставить неизменными базовые налоги – НДФЛ, НДС, налог на прибыль, подчеркивал он.