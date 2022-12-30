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Донастройка льгот и НДФЛ для релокантов: каких налоговых изменений ждать в 2023 году

В 2022 году власти искали баланс между интересами бюджета и бизнеса
Любовь Романова
Одно из самых ожидаемых событий следующего года – изменение режима НДФЛ для сотрудников, работающих из-за рубежа / Евгений Разумный / Ведомости

В 2022 г. было принято множество налоговых новаций, которые были направлены на решение двух задач: оказать поддержку бизнесу в условиях санкционного давления и пополнить бюджет за счет повышения налоговой нагрузки на отдельные добывающие отрасли. Опрошенные «Ведомостями» эксперты считают, что в следующем году налоговые изменения будут во многом определяться ситуацией в экономике и геополитическими факторами, но в целом тренд последних лет на точечное снижение налоговой нагрузки и поиск источников для доходной части бюджета сохранится.

Налоговая политика в 2022 г. носила большей частью адаптивный характер, отмечал замминистра финансов Алексей Сазанов, подводя итоги года на конференции Ассоциации европейского бизнеса. «Мы были сосредоточены на принятии мер оперативного реагирования в ответ на изменение экономической ситуации, нежели реализации долгосрочных стратегических инициатив», – приводились его слова в пресс-релизе. Оперативные меры налоговой политики были нацелены на определение новых доходных источников для финансирования расходов бюджета, указывал замминистра. За счет использования налогового потенциала ресурсных отраслей удалось оставить неизменными базовые налоги – НДФЛ, НДС, налог на прибыль, подчеркивал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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