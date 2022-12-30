Донастройка льгот и НДФЛ для релокантов: каких налоговых изменений ждать в 2023 году

В 2022 г. было принято множество налоговых новаций, которые были направлены на решение двух задач: оказать поддержку бизнесу в условиях санкционного давления и пополнить бюджет за счет повышения налоговой нагрузки на отдельные добывающие отрасли. Опрошенные «Ведомостями» эксперты считают, что в следующем году налоговые изменения будут во многом определяться ситуацией в экономике и геополитическими факторами, но в целом тренд последних лет на точечное снижение налоговой нагрузки и поиск источников для доходной части бюджета сохранится.