Эксперты допустили рост дефицита бюджета сверх плана по итогам года

Дефицит федеральной казны в 2023 г. может превысить запланированный Минфином показатель, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. 6 февраля ведомство опубликовало исполнение бюджета за январь – разрыв между доходами и расходами составил 1,76 трлн руб., или 60% от ожидаемого по итогам года уровня. При этом поступления упали на 35% по отношению к январю 2022 г., а расходы, напротив, резко увеличились – на 59% до 3,1 трлн.