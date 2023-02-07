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Эксперты допустили рост дефицита бюджета сверх плана по итогам года

Разрыв между доходами и расходами может достичь 4 трлн рублей вместо ожидаемых 2,9 трлн
Любовь Романова
Минфин сообщил о дефиците бюджета в январе в размере почти 1,8 трлн руб. – это более 60% от запланированного на 2023 г. показателя / Евгений Разумный / Ведомости

Дефицит федеральной казны в 2023 г. может превысить запланированный Минфином показатель, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. 6 февраля ведомство опубликовало исполнение бюджета за январь – разрыв между доходами и расходами составил 1,76 трлн руб., или 60% от ожидаемого по итогам года уровня. При этом поступления упали на 35% по отношению к январю 2022 г., а расходы, напротив, резко увеличились – на 59% до 3,1 трлн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных