Руководитель ФНС объяснил Путину ситуацию с Единым налоговым счетом

ФНС договорились с ОНФ о совместном мониторинге по вопросам, связанным с ЕНС, и открыла центры информирования налогоплательщиков и сбора обратной связи, добавил Егоров. Также, по его словам, в ближайшее время будет открыт доступ к информации о расчетах с бюджетом в личном кабинете налогоплательщика. Сейчас установлен мораторий на принудительное взыскание задолженности, напомнил он. «Пока мы не проведем сверки со всеми налогоплательщиками в марте-апреле, пока не будем на 100% уверены в расчетах каждого, штрафов и пени не будет», – заверил глава ведомства.