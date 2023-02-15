Руководитель ФНС объяснил Путину ситуацию с Единым налоговым счетом

Руководитель ФНС объяснил Путину ситуацию с Единым налоговым счетомДаниил Егоров пообещал нормализовать ее во втором квартале
Количество проблемных вопросов, связанных с переходом на Единый налоговый счет (ЕНС) снизилось, во втором квартале 2023 г. планируется перейти к обычному режиму работы новой системы уплаты налогов, сообщил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства. Его стенограмма приводятся на сайте Кремля.
По словам Егорова, сейчас вопросы налогоплательщиков в основном связаны с формированием необоснованной задолженности, когда на портале Госуслуг или в личном кабинете некорректно отражается сальдо расчета с бюджетом, а также с ожиданием справки об отсутствии задолженности.
Всеобщий переход на ЕНС был одобрен Госдумой в конце 2021 г. Принцип единого платежа тестировался на протяжении второго полугодия 2022 г. ЕНС – это единая сумма расчетов налогоплательщика с бюджетом, приводит ФНС описание нового режима на своем сайте. Налогоплательщик всегда будет понимать – либо он должен государству, либо он может распорядиться положительным остатком по своему усмотрению. До 1 января предприниматели должны были заполнять множество платежек с различными реквизитами и сроками уплаты. Теперь государство самостоятельно распределяет платежи по налогам и бюджетам, у плательщика появляется единое сальдо расчетов с бюджетом. ЕНС предполагает один платеж в месяц, универсальные реквизиты для всех налогов, один срок уплаты и одну дату предоставления отчетности.
«Благодаря новому механизму обязательства будут автоматически оплачиваться с единого счета. Всего 1 платеж в месяц вместо возможных 60. Ежегодно мы обрабатывали 650 млн платежей и каждый 8 платеж к нам приходил с ошибкой. Благодаря ЕНС такие ситуации сведены к минимуму», – рассказал Егоров. Налоговый календарь теперь максимально прост — до 25-го числа нужно сдать декларации, до 28-го числа перевести средства на счет, указал глава ФНС.
Введение такого механизма затронуло процедуру поступления средств в бюджетную систему, отметил он. Для поддержки баланса своих бюджетов регионы при необходимости могут получить дополнительные объемы краткосрочных казначейских кредитов, заметил Егоров. «Совместно с Казначейством мы быстро решаем возникающие вопросы с финансовыми органами субъектов», – добавил он. ФНС также собирает обратную связь от бизнеса. По вопросам ЕНС создана отдельная линия консультаций в контакт-центре, где можно не только оперативно получить разъяснения по данной теме, но и записаться в инспекцию, пояснил глава ведомства.
ФНС договорились с ОНФ о совместном мониторинге по вопросам, связанным с ЕНС, и открыла центры информирования налогоплательщиков и сбора обратной связи, добавил Егоров. Также, по его словам, в ближайшее время будет открыт доступ к информации о расчетах с бюджетом в личном кабинете налогоплательщика. Сейчас установлен мораторий на принудительное взыскание задолженности, напомнил он. «Пока мы не проведем сверки со всеми налогоплательщиками в марте-апреле, пока не будем на 100% уверены в расчетах каждого, штрафов и пени не будет», – заверил глава ведомства.
«Вы сами обратили внимание на формирование необоснованной задолженности, здесь все известно, все вы знаете. Это вопрос технического характера, нужно просто привести это в порядок и обратить на это внимание в будущем», – ответил Путин.
В начале февраля представитель ОНФ сообщал «Ведомостям», что во всех региональных отделениях Народного фронта совместно с налоговой службой будут открыты центры информирования и сбора обратной связи при переходе на ЕНС.