США обещают Евросоюзу налоговые льготы в обмен на отдаление от Китая

США пообещали предоставить компаниям Евросоюза (ЕС) доступ к некоторым налоговым льготам и субсидиям в рамках принятого в 2022 г. американского закона о снижении инфляции (IRA). Он предусматривает выделение $430 млрд, значительная часть которых пойдет на субсидии промышленности, в том числе в области зеленых технологий. В ЕС ранее заявляли, что этот закон ущемляет права их производителей. Наибольшее недовольство у европейцев вызвали субсидии, которые администрация Байдена предоставила американским производителям электромобилей и их покупателям, а также льготы, адресованные перебравшимся в США иностранным компаниям.