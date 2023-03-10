США обещают Евросоюзу налоговые льготы в обмен на отдаление от Китая

США обещают Евросоюзу налоговые льготы в обмен на отдаление от КитаяУ ЕС мало возможностей отказаться от предложения Вашингтона, говорят эксперты
10 марта президент США Джо Байден и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен проведут переговоры в Вашингтоне. В их преддверии Вашингтон посылал в Брюссель как «срочные предупреждения» о том, что Пекин якобы рассматривает возможность поставок оружия России, так и обещания сгладить существующие торговые споры, сообщает издание Politico.
США пообещали предоставить компаниям Евросоюза (ЕС) доступ к некоторым налоговым льготам и субсидиям в рамках принятого в 2022 г. американского закона о снижении инфляции (IRA). Он предусматривает выделение $430 млрд, значительная часть которых пойдет на субсидии промышленности, в том числе в области зеленых технологий. В ЕС ранее заявляли, что этот закон ущемляет права их производителей. Наибольшее недовольство у европейцев вызвали субсидии, которые администрация Байдена предоставила американским производителям электромобилей и их покупателям, а также льготы, адресованные перебравшимся в США иностранным компаниям.