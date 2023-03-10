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США обещают Евросоюзу налоговые льготы в обмен на отдаление от Китая

У ЕС мало возможностей отказаться от предложения Вашингтона, говорят эксперты
Владимир Кулагин
По информации агентства Reuters, переговоры Байдена и фон дер Ляйен коснутся выработки соглашения, которое подается как аналог создания частичной зоны свободной торговли / AFP

10 марта президент США Джо Байден и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен проведут переговоры в Вашингтоне. В их преддверии Вашингтон посылал в Брюссель как «срочные предупреждения» о том, что Пекин якобы рассматривает возможность поставок оружия России, так и обещания сгладить существующие торговые споры, сообщает издание Politico.

США пообещали предоставить компаниям Евросоюза (ЕС) доступ к некоторым налоговым льготам и субсидиям в рамках принятого в 2022 г. американского закона о снижении инфляции (IRA). Он предусматривает выделение $430 млрд, значительная часть которых пойдет на субсидии промышленности, в том числе в области зеленых технологий. В ЕС ранее заявляли, что этот закон ущемляет права их производителей. Наибольшее недовольство у европейцев вызвали субсидии, которые администрация Байдена предоставила американским производителям электромобилей и их покупателям, а также льготы, адресованные перебравшимся в США иностранным компаниям.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных