Эксперты оценили последствия от приостановки налоговых соглашений с недружественными странами

Эксперты оценили последствия от приостановки налоговых соглашений с недружественными странамиПереходного периода для бизнеса предусмотрено не будет, говорят источники
Минфин и МИД предложили президенту Владимиру Путину издать указ о приостановке действия соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН) со странами, которые ввели против России санкции.
«В случае поддержки <...> применение пониженных ставок налога у источника (освобождений от уплаты налога) в отношении доходов, на которые распространяется действие соглашений об избежании двойного налогообложения, будет приостановлено с момента издания соответствующего указа», – говорится в сообщении пресс-службы финансового министерства.
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