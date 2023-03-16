Эксперты оценили последствия от приостановки налоговых соглашений с недружественными странами

«В случае поддержки <...> применение пониженных ставок налога у источника (освобождений от уплаты налога) в отношении доходов, на которые распространяется действие соглашений об избежании двойного налогообложения, будет приостановлено с момента издания соответствующего указа», – говорится в сообщении пресс-службы финансового министерства.